Black Fungus Treatment: ब्लैक फंगस की दवा के लिए Zydus Cadila और TLC में करार, इंजेक्शन की कमी से बेहाल मरीजों को कुछ राहत की उम्मीद

Zydus Cadila और ताइवान में आधारित फार्मास्युटिकल कंपनी TLC ने बुधवार को कहा कि उन्होंने भारत में mucormycosis (ब्लैक फंगस) का इलाज करने के लिए जरूरी ड्रग Liposomal Amphotericin B को बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. Zydus Cadila ने एक बयान में कहा कि कंपनियों ने भारत में AmphoTLC (Amphotericin B Liposome for Injection 50mg) को बाजार में बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर का एलान किया है.

समझौते की शर्तों के तहत, TLC AmphoTLC को नॉन-एक्सलूसिव बेसिस पर निर्माण और Zydus को सप्लाई करेगा. और Zydus भारत में दवाई की बिक्री करेगी. Cadila हेल्थकेयर एमडी शारविल पटेल ने कहा कि भारत ब्लैक फंगस का इलाज करने के लिए दवाई की बड़ी किल्लत का सामना कर रहा है, ऐसे समय में वह इस महत्वपूर्ण ड्रग को भारत को तत्काल आधार पर उपलब्ध करा रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि समय की जरूरत इस जीवन के लिए खतरे वाले इस संक्रमण से सुरक्षित और प्रभावी थैरेपी के साथ निपटने की है. TLC के प्रेजिडेंट George Yeh ने कहा कि वे भारत को AmphoTLC का पहला बेड़ा बेहद जल्द ही डिलीवर करेंगे जिससे उसकी तत्काल जरूरत को पूरा करने में मदद हो सके.

Zydus Cadila ने कहा कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने TLC की न्यू ड्रग ऐप्लीकेशन (NDA) को Amphotericin B Liposome के लिए मंजूरी दे दी है. इसमें आगे कहा गया है कि हाल के दिनों में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, AmphoTLC देश में Liposomal Amphotericin B की कमी को पूरा करने में मदद करेगी.

बयान में कहा गया है कि Mucormycosis एक गंभीर फंगल इन्फेक्शन है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहा जाता है और कोविड-19 से जुड़ा mucormycosis जीवन के लिए घातक है. इसके मुताबिक, AmphoTLC एक Liposomal Amphotericin B इंजेक्शन है, जो गंभीर सिस्टमेटिक फंगल इन्फेक्शन जैसे mucormycosis के लिए होता है.

