डायबिटीज मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा; अबतक 5424 मामले, 55% शुगर पेशेंट

Black Fungus: कोरोना संकट के बीच देशभर में अब म्यूकर माइकोसिस (ब्लैक फंगस) का भी कहर देखा जा रहा है. देश में अबतक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस फैल चुका है. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देशभर में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 5424 मामले आ चुके हैं. इनमें से 4556 मरीज ऐसे थे, जिन्हें पहले कोविड-19 संक्रमण था और 55 फीसदी मरीजों को डायबिटीज था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की, इस दौरान उन्होंने देशभर में ब्लैक फंगस की स्थिति पर जानकारी दी.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सोमवार सुबह तक 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे ज्यादा मामले गुजरात में 2,165, महाराष्ट्र में 1,188, उत्तर प्रदेश में 663, मध्य प्रदेश में 519, हरियाणा में 339, आंध्र प्रदेश में 248 मामले दर्ज किए गए. उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले देश में घटे हैं लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां पॉजिटिवटी रेट अब भी अधिक है. बैठक के दौरान कोरोना के संदर्भ में हर्षवर्धन ने कहा कि कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, सिक्किम और लक्षद्वीप में पॉजिटिविटी रेट अधिक है.

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यों से आग्रह किया था कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें और हर मामले की सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपे. बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार ने म्यूकर माइकोसिस के प्रसार को चिंता का कारण बताते हुए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे फंगस संक्रमण को रोकने की अपनी तैयारियों तथा अस्पतालों में उपचार और स्वच्छता की समीक्षा करें.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वे कोविड-19 अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम के ठोस तरीके सुनिश्चित करें.

बता दें कि म्यूकर माइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है. यह उन लोगों को प्रभावित करता है, जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी या इसके इलाज की वजह से कमजोर हो जाता है. ये फंगस हवा में मौजूद होता है और ऐसे लोगों में पहुंचकर उनको संक्रमित करता है. मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ श्वेता बुडयाल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है. हालांकि बुडयाल के मुताबिक ओरल केविटी या मस्तिष्क के ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है लेकिन कई मामलों में यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है.

