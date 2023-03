Tripura Election Results 2023: त्रिपुरा में बीजेपी की जीत पक्की, सीएम माणिक साहा ने पीएम मोदी को दिया का क्रेडिट

Tripura Assembly Election Results 2023 Live Updates: त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस-लेफ्ट गठजोड़ के अलावा TIPRA और टीएमसी भी मैदान में हैं.

Tripura Legislative Assembly election result 2023: फ़िलहाल संभावित नतीजों को देखते हुए भाजपा दफ्तर में खुशी की लहर दौड़ गई है