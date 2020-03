शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार संभाली MP की कमान, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली

भाजपा के शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) चौथी बार मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्‍यमंत्री बन गए हैं. सोमवार रात को भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली. इससे पहले, सोमवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्‍हें नेता चुना गया था. शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि शपथग्रहण समारोह का जश्‍न न मनाएं और सड़कों पर न निकलें.

साल 2018 में शिवराज लगातार चौथी बार मुख्‍यमंत्री बनने की तैयारी में थे. वह बुधनी सीट से जीते थे. लेकिन राज्य विधानसभा में बीजेपी के पास 109 सीटें आईं. इसके बाद कांग्रेस, बसपा, सपा और निर्दलीयों ने मिलकर सरकार बनाई और कमलनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया.

8 मार्च को कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थामने के बाद 22 कांग्रेसी विधायक भी बागी हो गए. इसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें कमलनाथ सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई. लिहाजा कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज यानी ‘मामा’ की फिर से मध्‍य प्रदेश की सत्‍ता में वापसी हो गई.

230 सदस्यों वाली विधानसभा में 25 स्थान रिक्त हैं. वर्तमान में 205 विधायक हैं, जिसमें भाजपा के 106 विधायक हैं. सपा का एक, बसपा दो और चार निर्दलीय हैं. इस तरह वर्तमान में भाजपा को बहुमत हासिल है. इस तरह 25 स्थानों पर आगामी समय में होने वाले उपचुनाव सरकार के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.