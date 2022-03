FDI पर तकरार : वित्त मंत्री ने कहा- हमारे राज में 65% अधिक हुआ विदेशी निवेश, तो कांग्रेस ने दिखाया 1130% का भारी-भरकम आंकड़ा

कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने आंकड़े पेश करते हुए कहा, मोदी सरकार के 8 साल में FDI 65% बढ़ा, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल में ये वृद्धि 11.3 गुना हुई

वित्त मंत्री सीतारमण ने मोदी सरकार के कार्यकाल में UPA के मुकाबले 65% ज्यादा FDI आने की बात कही तो कांग्रेस ने 1998 से 2014 तक के आंकड़े गिना डाले

BJP vs Congress on FDI : देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बढ़ोतरी के आंकड़ों को लेकर आज मोदी सरकार और कांग्रेस में जमकर तकरार देखने को मिली. पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में FDI की बढ़ोतरी यूपीए के कार्यकाल के मुकाबले 65 फीसदी अधिक रही है. उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने याद दिलाया कि डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान देश में FDI में 11.3 गुना यानि 1130 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. पहले संसद में आया वित्त मंत्री का बयान विदेशी निवेश को लेकर सरकार और कांग्रेस में यह घमासान मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक बयान से शुरू हुआ. वित्त विधेयक (Finance Bill) 2022 और विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में 500.5 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया है, जो यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल के मुकाबले 65 फीसदी ज्यादा है. सीतारमण ने यह दावा भी किया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विदेशी निवेशक मौजूदा सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर भरोसा करते हैं. उन्होंने UNCTAD की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह भी बताया कि भारत FDI के लिहाज से दुनिया के टॉप 5 देशों में बना हुआ है. कांग्रेस ने दिया आंकड़ों से जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने वित्त मंत्री के दावे का जवाब देते हुए कुछ दिलचस्प आंकड़े पेश किए. उन्होंने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये दावा सही है कि मोदी सरकार के क़रीब 8 साल में FDI में 65% वृद्धि हुई है. पर वो ये बताना शायद भूल गयीं कि डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के दस सालों में ये वृद्धि 11.3 गुना यानि 1130% हुई थी.” और यदि वाजपेयी सरकार के छः साल और डॉ मनमोहन सिंह सरकार के पहले छः साल की तुलना करें , तो भी यूपीए के दौरान FDI की वृद्धि 610 % थी।



और वित्त मंत्री जी 65% पर ही खुश हो रही हैं! — Gurdeep Singh Sappal (@gurdeepsappal) March 29, 2022 कांग्रेस ने गिनाए 1998 से 2014 तक के आंकड़े कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने इस दावे के समर्थन में 1998 से लेकर 2014 तक देश में हर साल आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्योरा पेश करते हुए कहा कि इन आंकड़ों से उनके दावे की पुष्टि की जा सकती है. गुरदीप सप्पल ने मनमोहन सिंह की सरकार के कामकाज की तुलना वाजपेयी सरकार के कार्यकाल से करते हुए कहा, “यदि वाजपेयी सरकार के छः साल और डॉ मनमोहन सिंह सरकार के पहले छः साल की तुलना करें , तो भी यूपीए के दौरान FDI की वृद्धि 610 % थी. और वित्त मंत्री जी 65% पर ही खुश हो रही हैं!” कांग्रेस प्रवक्ता ने 1998 से 2014 तक के आंकड़े इसलिए पेश किए हैं, क्योंकि इस दौरान देश में बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी.

