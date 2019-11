महाराष्ट्र: BJP नहीं बनाएगी सरकार, बोली- शिवसेना कर रही जनमत का अनादर, कांग्रेस-NCP के साथ बढ़ सकती है आगे

भाजपा ने रविवार को एलान किया कि वह महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएगी. पार्टी ने यह फैसला सहयोगी रही शिवसेना के असहयोगात्मक रवैये के बाद किया. भाजपा के फैसले की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर विधानसभा में दोनों दलों के गठबंधन को मिले जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया. शिवसेना आधे कार्यकाल के लिए अपने मुख्यमंत्री की मांग कर रही है.

पाटिल ने राजभवन के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘‘महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और शिवसेना गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश दिया है, लेकिन शिवसेना जनमत का अनादर कर रही है. इसलिए हमने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करने का फैसला किया है. हमने अपने फैसले की जानकारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दे दी है.’’

उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाना चाहती है तो उसे शुभकामनाएं. उल्लेखनीय है कि भाजपा-शिवसेना गठबंधन को 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 161 सीटों पर जीत मिली है, जो बहुमत से अधिक है.

बीजेपी के इस एलान के बाद शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर पार्टी के व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा. उद्धव ठाकरे ने शिवसेना MLAs को बता दिया है कि पार्टी राज्य में अपने व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगी.

बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा कि वह महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहती है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि पार्टी के नव-निर्वाचित विधायक राज्य में राजनीतिक रुख को लेकर आला-कमान से सलाह लेंगे. उन्होंने कहा, ‘‘हम जयपुर में हैं. हम मुद्दे पर यहां चर्चा करेंगे और भविष्य के राजनीतिक रुख पर सलाह लेंगे. पार्टी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं चाहती है.’’ चव्हाण ने कहा कि वह महाराष्ट्र में सरकार बनाने के पक्ष में हैं.

