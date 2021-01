बर्ड फ्लू: कर्नाटक हाई अलर्ट पर, मध्य प्रदेश ने केरल व अन्य प्रभावित राज्यों से पोल्ट्री इंपोर्ट रोका

एवियन इन्फ्लूएंजा यानी बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक हाई अलर्ट पर है. कर्नाटक ने बुधवार को केरल से पोल्ट्री व अन्य पक्षियों की राज्य में एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया है. बर्ड फ्लू से केरल में हजारों बत्तखों की जान जा चुकी है. तब से दोनों राज्यों की सरकारें अलर्ट हैं. कर्नाटक में केरल से आने वाले वाहनों को सैनिटाइज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बैंडरी एंड वेटरिनरी मेडिकल सर्विसेज ने बॉर्डर चेक पोस्टस पर सुरक्षा बढ़ा दी है.

मध्य प्रदेश सरकार ने भी केरल से पोल्ट्री इंपोर्ट पर अस्थायी रोक लगा दी है. राज्य में भी बर्ड फ्लू की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने आवास पर एक आपातकालीन बैठक की और फैसला किया कि केरल व दक्षिण भारत के बर्ड फ्लू से प्रभावित कुछ अन्य राज्यों से पोल्ट्री व दूसरे पक्षियों का कारोबार व ट्रेड कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए.

चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रभावित क्षेत्र में किसी भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू नहीं पाया गया है. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. जरूरी एहतियाती उपाया किए जा रहे हैं और जिलों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से अवगत करा दिया गया है. मध्य प्रदेश के इंदौर, अगर मालवा और मंदसौर में कई पक्षियों की मौत हुई हैं, जिनमें से अधिकतक कौवे हैं.

बर्ड फ्लू की आशंका के बीच पंजाब सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य में किसी प्रवासी पक्षी और पोल्ट्री पक्षी की असामान्य मौत पर नजर रखें और उनके नमूनों को जांच के लिए भेजें. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि पंजाब में अब तक बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं आया है. पंजाब के पशुपालन विभाग के निदेशक हरबिंदर सिंह कहलोन ने बताया कि पक्षियों की असामान्य मौत पर नजर रखने के लिए ” व्यवसायिक पोल्ट्री फार्मों और बेकयार्ड पोल्ट्री फार्मों में निगरानी के लिए परामर्श जारी किया गया है.” उन्होंने बताया कि विभाग के सभी 22 उपनिदेशकों को परामर्श भेजा गया है ताकि व्यवसायिक और बेकयार्ड पोल्ट्री फार्मों में क्षेत्र कर्मियों का नियमित दौरा हो.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पोंग डैम झील अभयारण्य से मृत पक्षियों के लिए गए नमूनों में बर्ड फ्लू का H5N8 स्वरूप मिला है. हरियाणा के पंचकूला जिले के 20 फार्मों में बीते कई दिनों में चार लाख से ज्यादा पोल्ट्री पक्षी मृत मिले हैं. बर्ड फ्लू के इन्सानों और अन्य पक्षियों, जानवरों में फैलने की संभावना को देखते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को इस फ्लू को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाने का निर्देश दिया है. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यह कन्फर्म कर चुका है कि देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के मामले मिले हैं. मंत्रालय ने कहा है कि भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से प्रवासी पक्षियों द्वारा फैलती है, जो सर्दियों के महीनों यानी सितंबर-अक्टूबर से लेकर फरवरी-मार्च तक भारत में आते हैं. इसके द्वितीयक प्रसार में मानव रखरखाव (फोमाइट्स के माध्यम से) के योगदान को भी खारिज नहीं किया जा सकता है.

Input: ANI/PTI

