COVID19 से जंग में PM मोदी के कायल हुए बिल गेट्स, लेटर लिखकर की सराहना

माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर व अरबपति बिल गेट्स ने भारत में कोविड19 से जंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है. उन्होंने मोदी सरकार के ए​हतियाती कदम जैसे लॉकडाउन लागू करना और कोरोनावायरस की टेस्टिंग को बढ़ाए जाने आदि को सराहा है. इसके लिए गेट्स ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है.

प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी में गेट्स ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में आपने और आपकी सरकार ने जिस तरह समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं. भारत ने समय रहते पूरे देश में लॉकडाउन को लागू किया. इसके अलावा कोरोना हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई और कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को प्रशासन की मदद से होम आइसोलेशन में रखा गया.

गेट्स ने कहा कि इन सब के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस किया. जरूरत पड़ने पर पूरे के पूरे इलाके तक को सील कर दिया गया. भारत में हेल्थ सिस्टम को लगातार मजबूत किया जा रहा है. सरकार की तरफ से तमाम जरूरी उपाय समय रहते किए जा रहे हैं.

आनंद महिन्द्रा बोले Bravo Mukesh!, Jio-Facebook डील से पता चलता है भारत का आर्थिक महत्व

गेट्स ने आगे कहा कि भारत ने इस जंग में अपनी डिजिटल स्ट्रेंथ का भरपूर इस्तेमाल किया है. मैं इससे काफी खुश हूं. सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया. इसे करोड़ों लोग डाउनलोड कर चुके हैं. सभी भारतीयों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और पब्लिक हेल्थ में भारत बैलेंस बनाकर चल रहा है. आपकी ऐसी लीडरशिप देखकर अच्छा लग रहा है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.