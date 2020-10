बिहार में रेल हादसा, गोरखपुर-कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतरे

Bihar Train Accident: बिहार में मंगलवार को एक रेल हादसा हुआ है. गोरखपुर-कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन के दो डिब्बे सिलौट और सिहो के बीच पटरी से उतर गए. इल मामले में अभी तक कोई हाताहात की खबर नहीं है. इस हादसे के बाद रूट पर आवाजाही पर असर हुआ है.

इस हादसे में अभी आगे की जानकारी का इंतजार है.

Bihar: Two coaches of 05048 Gorakhpur-Kolkata Puja Special train derailed between Silaut and Siho today. No casualties reported yet. Movement of trains affected on the route. https://t.co/0dZ3RVHibO pic.twitter.com/p2z0wDYZWM

बता दें कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने त्योहारों को देखते हुए 196 जोड़ी यानी 392 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलेंगी. रेल मंत्रालय ने बयान में कहा था कि आगामी त्योहारी सीजन पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है. ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, कोलकाता, पटना, वाराणसी, लखनऊ आदि जैसे गंतव्यों के बीच चल रही हैं ताकि दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा पर उच्च डिमांड को पूरा किया जा सके.

