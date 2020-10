Bihar Election 2020: पीएम मोदी की बिहार में रैली, डबल इंजन सरकार की गिनाई उपलब्धियां, कहा- लालटेन की अब जरूरत नहीं

Bihar Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार-प्रसार जोरों पर है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के लिए बिहार में हैं. वह सासाराम में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं. इसमें उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार में डबल इंजन की सरकार हो गई और उसने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों के बैंक खाते में सीधे मदद भेजी गई और मुफ्त में राशन की भी व्यवस्था की गई.

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों की अपनी भाषा में लोगों से कनेक्ट किया और बिहार की उपलब्धियां गिनाई.

इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्षियों पर आरोप लगाया कि विपक्षी देश हित के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भी विपक्षियों को घेरा.

पीएम मोदी ने हाल ही में पास किए गए तीन कृषि बिल को लेकर विपक्षियों के विरोध पर उन पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के लोग बिचौलियों और दलालों के हित में बात कर रहे हैं और इसीलिए बिल का विरोध कर रहे हैं.

पीएम मोदी ने कांग्रेस की 10 साल वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन वर्षों में बिहार के विकास में रोड़े लटकाए गए और 2014 में जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी तो बिहार फिर से विकास की राह पर तेजी से दौड़ चला.

स्वामित्व कार्ड की योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को फायदा मिलेगा. अभी यह योजना पायलट बेसिस पर चल रहा है.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 71 सीटों पर 1066 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी के कैंपेन पर कहा कि इससे बिहार में एनडीए को अपने पक्ष में नई लहर बनाने में मदद मिलेगी.

पीएम ने राजद के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं रही.

पीएम ने कहा कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार में एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है.

एक दिन पहले कल बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए बीजेपी का पहला वादा गिनाया और कहा कि कोरोना वैक्सीन आने के बाद बिहार के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा. हालांकि इस पर विपक्षी पार्टियों ने एतराज जताया और इस वादे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए.

आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षियों के विरोध पर कहा कि कोरोना के इस महाकाल में स्वास्थ्य सेवा महत्वपूर्ण प्राथमिकता बननी चाहिए. बिहार में हमारी सरकार बन रही है, कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी तो बिहार सरकार केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बिहार के कोरोना पीड़ित लोगों को वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराएगी. ऐसे लोगों को परेशानी जरूर है जो चुनाव के पहले घोषणा तो बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन ज़मीन पर लागू नहीं करते.

