Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, अमित शाह, नड्डा रहेंगे मौजूद, RJD करेगी बायकॉट

Nitish Kumar Oath Taking Ceremony Updates: नीतीश कुमार आज एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वे चौथी बार राज्य की कमान संभालेंगे. नीतीश कुमार के साथ बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी भी उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे. राजभवन के अनुसार राज्यपाल लागू चौहान शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. दूसरी ओर, राष्टीय जनता दल (RJD) ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है. आरजेडी का दावा है कि जनता ने एनडीए के खिलाफ जनादेश दिया, लेकिन धोखधड़ी से यह सरकार बन रही है. इससे पहले, रविवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को सर्वसम्मत्ति से नेता चुना गया. डिप्टी सीएम के रूप में इस बार सुशील मोदी नहीं होंगे.

जानकारी के अनुसार, बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जा सकती है. रविवार को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में ही दोनों का चयन भाजपा विधानमंडल दल के नेता व उपनेता के रूप में किया गया.

रविवार दोपहर पटना में एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक हुई. यह बैठक नेता चुनने के लिए बुलाई गई थी. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुने जाने की घोषणा की. राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर पटना आए थे.

नीतीश कुमार के नाम का एनडीएल के चारों घटक दलों ने समर्थन किया. इसमें बीजेपी और जेडीयू के अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के प्रमख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसाफ पार्टी (VIP) के नेता मुकेश सहनी भी मौजूद थे. बैठक में बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह भी उपस्थित रहे.

बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से एनडीए ने इस बार 125 सीटें जीती हैं. जबकि आरजेडी एव कांग्रेस महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं. बिहार में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पार्टी बनकर उभरी थी. भाजपा को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिलीं थीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की अगुवाई करने को लेकर सभी अंदेशों पर विराम लगाते हुए कहा था कि भाजपा और एनडीए का हर नेता यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे राज्य के लिए प्रतिज्ञा नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरी हो.

जेडीयू का आंकड़ा 71 से घटकर इस बार 43 हो गया, जो उसका 2005 के विधानसभा चुनावों के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन है. चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया के साथ अपनी सबसे पहली बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद के लिए कभी भी दावा नहीं किया. यह फैसला एनडीए लेगा.

