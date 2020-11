बिहार चुनाव 2020: नीतीश के एलान से ‘खलबली’, रैली में बोले- ये मेरा आखिरी चुनाव

Bihar election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दो चरणों की मतगणना हो चुकी है. अगले और आखिरी चरण के लिए हर पार्टी की तरफ से रैलियों के जरिए जोर आजमाइश और मतदाताओं को रिझाने की कवायद जारी है. इस बीच, मुख्यमंत्री नी​तीश कुमार के एक एलान ने ‘खलबली’ मचा दी है. दरअसल, नीतीश कुमार ने धमदाहा (पूर्णिया) विधानसभा में गुरुवार को एक रैली के दौरान कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव है. गुरुवार को तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था. शनिवार को तीसरे चरण के लिए मतदान होंगे.

चुनाव रैली में नीतीश कुमार ने कहा, ”आज विधानसभा चुनाव के आखिर चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है. परसों मतदान होंगे. यह मेरा आखिरी चुनाव है.” चुनाव अभियान के आखिरी चरण में नीतीश कुमार के एलान से राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है. नीतीश कुमार धमदाहा में जेडीयू प्रत्याशी लेसी सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे थे. नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग मिलकर लेसी सिंह को भारी मतों से विजय बनाइएगा.

विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अक्सर यह दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार थक गए हैं.

69 वर्षीय नीतीश कुमार राज्य की सत्ता पर करीब 15 साल से काबिज हैं. वो कुछ समय के लिए केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं. कुमार लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए वोट मांग रहे हैं. वे मतदाताओं से एनडीए को दोबारा सत्ता में लोने की अपील करते आ रहे हैं. उन्होंने कहा, अंत भला तो सब भला.

तीसरे और आखिरी चरण में राज्य विधानसभा की 78 सीटों के लिए मतदान होंगे. 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो गया. 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी.

दूसरी ओर, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान चुनाव प्रसार के अंतिम दिन भी हमलावर रहे. उन्होंने एक बार फिर कहा कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. चिराग ने कहा कि 10 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री को 1 अणे मार्ग (सीएम आवास) खाली करना पड़ेगा. पासवान ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कहा कि पहले 2 चरण के जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं और प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि अधिकांश सीटों पर एलजेपी की जीत तय है. यह भी स्पष्ट है कि आगामी 10 नवंबर को बीजेपी+एलजेपी की सरकार बनेगी.

