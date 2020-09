Bihar Election 2020 Dates: बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान, 3 चरणों में होगा मतदान; 10 नवंबर को आएंगे नतीजे

Bihar Election 2020 Dates: चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है. बिहार में चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे. राज्य के मतदाता 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान करेंगे. नतीजों का एलान 10 नवंबर को होगा. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह एलान किया. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त हो रहा है. चुनाव की तारीखों के साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार और मतदान को लेकर कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे. पहले चरण में 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा. इनमें अधिकांश नक्सल प्रभावित जिले हैं. दूसरे चरण में 17 जिलों की 91 विधानसभा और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.

CEC सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना संकट के कारण दुनियाभर के 70 देशों में चुनावों को टाला गया है. बिहार देश के सबसे बड़े राज्यों में है और ये चुनाव कोरोना काल का सबसे बड़ा चुनाव है. इसे लेकर काफी मंथन किया गया. कोरोना महामारी को देखते हुए नए सुरक्षा मानकों के तहत मतदान कराए जाएंगे. पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी. एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे. राज्य में इस बार एक लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. अरोड़ा ने कहा कि चुनाव नागरिकों का लोकतांत्रिक अधिकार है. इसलिए चुनाव कराना आवश्यक है.

मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है. 243 सदस्यीय विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. चुनाव पूरी तरह कोविड सुरक्षा के तहत कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए 6 लाख पीपीई किट राज्य चुनाव आयोग को दी जाएंगी. इसके अलावा, चुनाव के दौरान करीब 46 लाख मास्क, 6.7 लाख फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड ग्लव्स और 7 लाख से ज्यादा हैंड सेनेटाइजर यूनिट की व्यवस्था की गई है. मतदाताओं के लिए 7.2 करोड़ सिंगल यूज्ड हैंड ग्लव्स की व्यवस्था की गई है.

CEC ने कहा कि मतदान केंद्रों पर भीड़भाड़ कम रखने के लिए इस बार मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया गया है. यह सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा. हालांकि, नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय सुबह 6 से शाम 5 बजे ही रहेगा.

चुनाव आयोग ने कोरोना के मरीजों के लिए भी मतदान की अलग व्यवस्था की है. सीईसी ने बताया कि कोरोना मरीज मतदान के आखिरी दिन स्वास्थ्य अथॉरिटी की निगरानी में अपने संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान कर सकेंगे. यह उनके लिए पोस्टल बैलेट की दी गई सुविधा के अतिरिक्त व्यवस्था है.

कोर चुनाव आयोग ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार पार्टियों और उम्मीदवारों को वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा. बड़ी-बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी. इसके अलावा, नामांकन के दौरान किसी भी उम्मीदवार के साथ दो से अधिक गाड़ियां नहीं जा सकतीं हैं.

सीईसी ने यह भी स्पष्ट किया कि कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ल सकते हैं. साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

