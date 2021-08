Caste-based Census: जातिगत जनगणना पर बिहार में सभी पार्टियां एकमत; नीतीश, तेजस्वी समेत 10 नेताओं के दल की पीएम मोदी से मुलाकात

Caste-based Census: जातिगत जनगणना के लिए आज 23 अगस्त को बिहार से दस सदस्यों के एक दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राजव नेता तेजस्वी यादव और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल रहे. देश भर में सभी जातियों की गणना (जातिगत जनगणना) को लेकर न सिर्फ जदयू और राजद पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की बल्कि इसमें बीजेपी के भी नेता शामिल रहे. इन नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से देश भर में जातियों के आधार पर जनगणना का अनुरोध किया है.

ITR Filing: आईटीआर फाइल करते समय इन 10 बातों का रखें ख्याल, 30 सितंबर तक है आखिरी मौका

मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि पीएम मोदी ने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनीं. नीतीश कुमार से यह पूछे जाने पर कि जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का क्या स्टैंड रहा तो उन्होंने जवाब दिया कि पीएम मोदी ने इससे इनकार नहीं किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी की बातें सुनी हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मसले पर पूरे देश की एक राय है और अब पीएम मोदी को इस पर फैसला लेना है.

Delhi | People in Bihar and the entire country are of the same opinion on this issue. We are grateful to the PM for listening to us. Now, he has to take a decision on it: Bihar CM Nitish Kumar on meeting with PM Narendra Modi over caste census pic.twitter.com/8e2F0LYoNo

— ANI (@ANI) August 23, 2021