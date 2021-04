बिहार बोर्ड की दसवीं के रिजल्ट का कर रहे इंतजार! यहां देखें इससे जुड़ी जरूरी सूचना

BSEB Bihar Board Matric Results 2021 Date: बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षाफल इस साल 26 मार्च 2021 को घोषित कर दिया और अब लोगों को दसवीं कक्षा के परीक्षाफल का इंतजार है. अब तक के ट्रेंड्स के मुताबिक 10वीं कक्षा के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का रिजल्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ सकता है. इसे लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह 4-6 अप्रैल के बीच घोषित हो सकता है लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर अभी बोर्ड ने इसे लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है. बोर्ड द्वारा परीक्षाफल के एलान के बाद इसे आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर देखा जा सकेगा.

Unreserved Train Services: कंफर्म टिकट के लिए नहीं करना होगा इंतजार, 5 अप्रैल से चलेंगी कई अनारक्षित ट्रेनें; चेक करें अपना रूट

रिजल्ट को लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना बीएसईबी के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल्स पर जारी की जाएगी. अब तक के ट्रेंड्स के मुताबिक बीएसईबी आमतौर पर दसवीं कक्षा का परीक्षाफल 12वीं कक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के 10 दिनों के भीतर घोषित करता है. अगर यह ट्रेंड इस साल भी जारी रहा तो चूंकि इस बार कक्षा 12 के परीक्षाफल 26 मार्च को घोषित हुए थे तो दसवीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम 6 अप्रैल तक घोषित हो जाएंगे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार होली के चलते इसमें कुछ देरी भी हो सकती है. इस बार होली 29 मार्च को थी. बिहार बोर्ड की दसवीं कक्षा में इस बार 16.8 करोड़ बच्चे शामिल हुए थे जिसमें 8,46,663 लड़के और 8,37,803 लड़कियां रहीं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.