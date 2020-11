Bihar Election Results: लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी बांकीपुर और बिस्फी दोनों सीटों पर पीछे, बोलीं- EVM हुई हैक

समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर खुद को अगला मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित करने वाली लंदन रिटर्न पुष्पम प्रिया चौधरी (Pushpam Priya Choudhary) ने EVM हैक होने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि बीजेपी ने उनकी अगुवाई वाली द प्लूरल्स पार्टी के वोट अपने पक्ष में कर लिए हैं. बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना शुरू होने के साथ ही लोगों की सबसे ज्यादा नजर पुष्पम प्रिया चौधरी पर है. वह पटना की बांकीपुर और मधुबनी की बिस्फी सीट से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं. वह दोनों ही सीटों पर पीछे चल रही हैं.

8 मार्च 2020 को पुष्पम प्रिया उस वक्त सुर्खियों में आईं, जब उन्होंने अखबारों में दो पेज का विज्ञापन देकर खुद को बिहार का अगला मुख्यमंत्री प्रत्याशी बताया. पुष्पम प्रिया चौधरी राजनीतिक घराने से आती हैं. उनके दादा उमाकांत चौधरी जदयू के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं. पिता विनोद चौधरी जदयू के एमएलसी रहे हैं, उनका कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ है. पुष्पम अलग ही पार्टी ‘द प्लूरल्स’ बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरीं. पार्टी का लोगो सफेद घोड़ा रखा गया और पार्टी का नारा ‘जन गण सबका शासन’ दिया. पुष्पम प्रिया के चाचा विनय चौधरी जदयू के टिकट पर बेनीपुर से लड़ रहे हैं.

पुष्पम प्रिया मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली हैं. द प्लूरल्स की वेबसाइट के मुताबिक, पुष्पम प्रिया ने लंदन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड के द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवेलपमेंट स्टडीज विश्वविद्यालय से डेवेलपमेंट स्टडीज में भी मास्टर्स किया है.

Bihar Election Results 2020 Live Update

पुष्पम प्रिया ने अपने पहले चुनाव में साफ सुथरी छवि वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षक, डॉक्टर और अन्य पेशेवरों को टिकट देने की कोशिश की. वह मार्च के बाद से बांकीपुर में गांवों का दौरा कर रही थीं और स्थानीय लोगों से मिल रही थीं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिये भी काफी प्रचार किया. बिहार चुनाव को लेकर पुष्पम प्रिया ने 43 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा.

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर पुष्पम प्रिया के सामने कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, बीजेपी से तीन बार के विधायक नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं और नितिन आगे चल रहे हैं. पुष्पम प्रिया ने बांकीपुर सीट पर नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव सहित तमाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को चुनाव लड़ने का आग्रह करते हुए चुनौती दी थी. वहीं मधुबनी जिले की बिस्फी सीट पर पुष्पम प्रिया के सामने आरजेडी से फैयाज अहमद और बीजेपी से हरिभूषण ठाकुर प्रत्याशी हैं और हरिभूषण आगे चल रहे हैं.

Bihar Election Results 2020: चिराग पासवान के नेतृत्व में कहां खड़ी है LJP, रुझानों में अभी तक 2 सीट पर बढ़त

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.