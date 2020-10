Bihar Election 2020: बिहार चुनाव में अमीरों का बोलबाला; पहले चरण में ही उतरे 375 करोड़पति, अनंत सिंह सबसे अमीर

Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भी हो चुका है. पहले चरण में जिन लोगों ने पर्चे भरे हैं, उसमें सबसे अमीर प्रत्याशी राजद की ओर से मैदान में है. मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह पहले चरण के सबसे धनी प्रत्याशी हैं. शपथ पत्र में अनंत सिंह द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उनके पास 68 करोड़ से अधिक की संपत्ति है. इसमें से करीब 50 करोड़ की अचल संपत्ति है और शेष चल संपत्ति के रूप में है. यह आंकड़ा नामांकन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दिए गए शपथ पत्र के आधार पर एडीआर और इलेक्शन वाच ने विश्लेषण कर जारी किया है.

आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण के 71 सीट पर कुल 1064 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें से कुल 375 यानी 35 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति हैं. सबसे ज्यादा 95 फीसदी करोड़पति उम्मीदवार राजद से हैं.

पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह पहले चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं लेकिन उनके ऊपर सबसे अधिक देनदारी भी है. उनके शपथ पत्र के मुताबिक उन पर 17 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है.

अनंत सिंह के बाद पहले चरण के सबसे अमीर प्रत्याशी गजानंद शाही हैं. शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास 61 करोड़ से अधिक की संपत्ति है. इसमें से करीब 60 करोड़ की अचल संपत्ति है और शेष चल संपत्ति के रूप में है. गजानंद शाही शेखपुरा जिले के बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं.

सबसे अमीर प्रत्याशियों की सूची में जद(यू) की मनोरमा देवी तीसरे स्थान पर हैं. वह गया जिले के अटरी निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी हैं. उनके पास 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है जिसमें से 45 करोड़ की अचल संपत्ति है.

राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो पहले चरण में सबसे अधिक अमीर प्रत्याशी राजद ने उतारे हैं. राजद के 41 में 39 प्रत्याशी करोड़पति हैं, जो 95 फीसदी हैं.. इसकी तुलना में जद(यू) के 89 फीसदी (35 में से 31 प्रत्याशी), भाजपा के 83 फीसदी (29 में से 24 प्रत्याशी), लोजपा के 73 फीसदी (41 में से 30 प्रत्याशी) और कांग्रेस के 67 फीसदी (21 में से 14 प्रत्याशी) करोड़पति हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.