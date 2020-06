मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, शिवराज सरकार ने 3 माह के लिए 4 गुना तक कम किया बिजली बिल

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की शिवरा​ज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) सरकार ने लॉकडाउन में घर पर रहने के चलते बड़े-बड़े बिजली बिल का सामना कर रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है. राज्य के मुख्यमंत्री शिवरा​ज सिंह चौहान ने एलान किया है कि जिन लोगों का अप्रैल महीने में 100 रुपये बिजली बिल आया है, उनसे मई, जून और जुलाई में 50 रुपये बिल लिया जाए. इससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपये का लाभ होगा. यह भार सरकार वहन करेगी और लोगों के माफ किए गए बिजली बिल के पैसे सरकारी खजाने से बिजली विभाग को दिए जाएंगे.

इसी प्रकार जिनका बिजली बिल अप्रैल माह में 100 रुपये से ज्यादा 400 रुपये तक आया है, उन्हें केवल 100 रुपये का बिल चुकाना होगा. वहीं 400 रुपये से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपये का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी.

बिजली बिल में छूट के मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से कुल 95 लाख परिवारों को 623 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा रहा है. शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि जिन उपभोक्ताओं के नियत प्रभार को डेफर किया गया है, वे 6 समान किस्तों में अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक बिल का भुगतान कर सकते हैं. जिन लोगों ने अप्रैल और मई में नियत तिथि पर बिल जमा किया है, उन्हें 1 फीसदी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.

