पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका, केंद्र सरकार उठाएगी खर्च: PM मोदी

covid-19 vaccination updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ हेल्थ एवं फ्रंटलाइव वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया जाएगा, उसका खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. राज्यों का इसका खर्च नहीं देना होगा. सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है. ये चरण वैक्सीनेशन का है. 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे यहां शुरू हो रहा है.

पीएम ने बताया कि हमारा लक्ष्य अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना है. जिन प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, उसे भी बनाए रखना है. जिनको टीका लग रहा है, उन्हें भी प्रोटोकॉल को गंभीरता से पालन करना होगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स की संख्या देखें तो यह करीब 3 करोड़ होती है. यह तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने में जो खर्च होगा उसे राज्य सरकारों को नहीं देना, उसे भारत सरकार वहन करेगी. पीएम ने कहा कि हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है, जो देशवासियों की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे हुए हैं. इसके साथ-साथ जो दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें भी पहले चरणों में टीका लगाया जाएगा.

पीएम ने कहा कि इसके साथ-साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल हैं, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वोलेंटियर्स समेत सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेन्मेंट और सर्विलांस से जुड़े कर्मचारियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा.

पीएम मोदी ने कहा कि कोविड19 टीकाकरण के दूसरे चरण 50 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा. इसके अलावा 50 वर्ष से कम आयु के उन बीमार लोगों को जिन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनका भी टीकाकरण होगा. उन्होंने कहा कि दो ‘मेड इन इंडिया’ कोविड वैक्सीन को आपातस्थिति में इस्तेमाल की इजाजत मिल चुकी है.

राज्यों के मुख्यमंंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने अफवाहों को लेकर गंभीर बात कही. उन्होंने कहा कि हर राज्य व हर केंद्र शासित प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों को, अपप्रचार को कोई हवा न मिले. देश और दुनिया के अनेक शरारती तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं. कॉरपोरेट कॉम्पिटिशन भी इसमें आ सकता है. ऐसी हर कोशिश को लोगों तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है.

इसके लिए सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं, एनएसएस, सेल्फहेल्प ग्रुप, एनवाईके, प्रोफेसर्स बॉडी, रॉटरी क्लब, लायंस क्लब, रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं इन सबको हमें साथ लेना है. इसके साथ हमारी दूसरी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो चल रहे हैं, वो भी चलते रहे.

