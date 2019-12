अब प्याज की नहीं होगी कमी! 2020 में सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

नए साल यानी 2020 में प्याज की कीमतें आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगी और ना ही इनकी कमी होगी. मोदी सरकार इसके लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. दरअसल, केंद्र ने 2020 में प्याज का एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

प्याज की कीमतों ने इस साल हर आमो-खास के आंसू निकाल दिए हैं. इसके भाव इस कदर चढ़ गए कि यह आम आदमी की थाली से लगभग गायब ही हो गई है. सरकार की कई कोशिशें भी प्याज की महंगाई पर अभी तक काबू नहीं पा सकी हैं.

सरकार ने चालू वर्ष यानी 2019 में प्याज का 56,000 टन का बफर स्टॉक तैयार किया था लेकिन यह बढ़ती कीमत को थामने में नाकाम रहा. प्याज के दाम अभी भी ज्यादातर शहरों में 100 रुपये किलो से ऊपर चल रहे हैं. इसके चलते, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की एमएमटीसी के जरिये प्याज आयात के लिये विवश होना पड़ा है.

अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाल में मंत्री समूह की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी. यह निर्णय किया गया है कि अगले साल के लिये करीब एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा.

FD से अच्छा रिटर्न पाने का मौका, यहां मिल रहा है 8.35% तक का ब्याज

सरकार की तरफ से बफर स्टॉक रखने वाली संस्था नाफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ) अगले साल यह जिम्मेदारी निभाएगा. नाफेड मार्च-जुलाई के दौरान रबी मौसम में उत्पादित होने वाले प्याज की खरीदारी करेगा. इस प्याज का जीवनकाल अधिक होता है.

खरीफ मौसम में उत्पादक क्षेत्रों में देर तक मानसूनी बारिश और बाद में बेमौसम भारी बारिश के कारण इस साल प्याज के उत्पादन में 26 प्रतिशत गिरावट आयी है। इसका असर कीमत पर पड़ा है.

सरकार ने प्याज के दाम में तेजी पर अंकुश लगाने के लिये कई कदम उठाए हैं. इसमें निर्यात पर पाबंदी, व्यापारियों पर भंडार सीमा के अलावा बफर स्टॉक और आयात के जरिये सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शामिल हैं.

सरकार के पास जो बफर स्टॉक था, वह समाप्त हो चुका हैं. सस्ती दर पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने के लिए अब आयातित प्याज की बिक्री की जा रही है. बता दें, सरकार की तरफ से एमएमटीसी करीब 45 हजार टन प्याज का आयात तुर्की, अफगानिस्तान और मिस्र से कर रही है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.