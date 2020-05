लॉकडाउन में शराब की होम डिलिवरी, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला; लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के ग्रीन जोन में शराब की होम डिलिवरी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है. सरकार का मकसद कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ को टालने के लिए यह कदम उठाया है. सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई है. सरकार की ओर दी गई जानकारी के अनुसार, इस पोर्टल का राज्य सरकार की तरफ से संचालित CSMCL (Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited) के नाम पर रखा गया है. यह कंपनी राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करती है. राज्य में शराब की दुकानें 23 मार्च से बंद थीं. सोमवार को ये दुकानें कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर खोली गईं.

केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन में ढील दिए जाने बाद राज्यों में सोमवार से शराब की दुकानें खोली जा रही हैं. लेकिन, संकट यह है कि सोशल ​डिस्टैंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं. दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ रही है. राजधानी रायपुर और अन्य जिलों में शराब की दुकानों के बाहर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी.

राज्य जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने शराब की ऑनलाइन बिक्री बिक्री को मंजूरी दे दी. ताकि शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ न होने पाए. ग्राहक CSMCL की वेबसाइट के जरिए या प्ले स्टोर पर उपलब्ध कंपनी के ऐप के जरिए सीधे ऑर्डर बुक कर सकते हैं. हालांकि, होम डिलिवरी सिर्फ ग्रीन जोन में ही की जाएगी. रायपुर और कोरबा में यह सुविधा नहीं है, क्योंकि यह जिले ग्रीन जोन में नहीं चिन्हित किए गए है.

लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर के लिए पहले मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता रजिस्टर कराना होगा. यह ऑर्डर ओटीपी (one time password) के जरिए कन्फर्म किया जाएगा. एक समय पर एक ग्राहक 5000 मिली लीटर तक शराब की होम ​डिलिवरी के लिए ऑर्डर दे सकता है. डिलिवरी चार्ज 120 रुपये लिया जाएगा.

बता दें, केंद्र सरकार ने कोविड19 के रिस्क प्रोफाइल के आधार पर देशभर के जिलों को रेल, ऑरेंज और ग्रीन जोन में क्ला​सीफाइ किया है. लॉकडाउन में सबसे ज्यादा ढील ग्रीन जोन में दी गई है. हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले का मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने विरोध किया है. भाजपा का कहना है कि यह फैसला शर्मनाक है और उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि कांग्रेस पार्टी शराब बंद करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और अब वह शराब की होम डिलिवरी करा रही है.

