भारत बायोटेक को मिला Covaxin की 55 लाख डोज का ऑर्डर, सरकार को फ्री में देगी 16.50 लाख डोज

COVID19 Vaccine Updates: केंद्र सरकार ने भारत बॉयोटेक (Bharat Biotech) को 55 लाख डोज कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दिया है. भारत बॉयोटेक ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीका कोवैक्सीन (Covaxin) तैयार किया है और केंद्र सरकार उससे 38.5 लाख डोज 295 रुपये प्रति डोज की दर से खरीदेगी. कोवैक्सीन की शेष 16.5 लाख डोज को भारत बॉयोटक केंद्र सरकार को मुफ्त में देगी.

केंद्र सरकार इसके अलावा एक और भारतीय कंपनी से भी कोरोना वैक्सीन लेगी. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) से कोवीशील्ड वैक्सीन के 1.10 करोड़ डोज खरीदेगी. केंद्र सरकार इन्हें 200 रुपये प्रति डोज की दर पर एसआईआई से खरीदेगी. इसके अलावा केंद्र सरकार भारत बॉयोटेक से भी 35 लाख डोज की खरीदारी करेगी. यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दी.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भारत में विकसित की गई दो वैक्सीन कोवीशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी देने और सहारा दिया है. इसे लेकर सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वीके पॉल ने आईएमए को धन्यवाद कहा है.

कुछ दिनों पहले भारत बॉयोटेक ने कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कहा था कि कोरोना वैक्सीन के लिए उसकी नई इंट्रानेजल वैक्सीन का फेज-1 क्लीनिकल ट्रायल फरवरी-मार्च में शुरू हो जाएगा. इसके लिए उसने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता किया है. यह कोरोना के लिए एक सिंगल डोज इंट्रानेजल वैक्सीन है.

भारत बायोटेक अपनी इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन के लिए फरवरी-मार्च में शुरू करेगा मानव परीक्षण

देश में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है. कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा. प्रधानमंत्री ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि पहले चरण में जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, उसका खर्च राज्यों को नहीं उठाना होगा, बल्कि भारत सरकार यह खर्च वहन करेगी. केंद्र सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की है. योजना के अनुसार, दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा. इसके अलावा, 50 वर्ष से कम आयु के उन बीमार लोगों को जिन्हें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनका भी टीकाकरण होगा.

दुनिया भर में कोरोना महामारी की स्थिति चिंताजनक है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलो में गिरावट आ रही है लेकिन इस समय इसे लेकर लापरवाही बरतने का समय नहीं है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 43.96 फीसदी कोरोना पेशेंट्स अस्पतालों में हैं और शेष 56.04 फीसदी होम आइसोलेशन में हैं.

Input: ANI

