तीसरी लहर से निपटने की तैयारी! 525 बच्चों पर होगा Covaxin का ट्रॉयल, SEC ने दवा नियामक से की सिफारिश

देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक साबित हो रही है. इस बार अधिक संख्या में केसेज आ रहे हैं और इस बार युवा अधिक संक्रमित हो रहे हैं. विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि तीसरी लहर आती है तो उसका बच्चों पर भी असर पड़ सकता है. इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है. इसी कड़ी में कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल के लिए Bharat Biotech को मंजूरी मिल चुकी है. दवा नियामक DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) ने भारत बॉयोटेक को 2-15 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रॉयल को मंजूरी दी है. अब इसे डीसीडीआई के अप्रूवल का इंतजार है. देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान AIIMS के में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के डॉ संजीव सिन्हा ने उम्मीद जताई है कि बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण का ट्रॉयल जल्द शुरू किया जाएगा.

Recently, subject expert committee of DCGI gave permission for vaccine trials on children from 2 to 15 years of age to Bharat Biotech. We’re waiting for DCGI approval. Hopefully, we will soon start phase 2 & phase 3 trials: Dr Sanjeev Sinha, Department of Medicine, AIIMS pic.twitter.com/hrsj4WWR44

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 525 लोगों पर यह क्लीनिकल ट्रॉयल किया जाएगा. यह ट्रॉयल दिल्ली स्थित एम्स, पटना स्थित एम्स और नागुपर के मेडिट्रिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (MIMS) में किया जाएगा. कमेटी के मुताबिक भारत बॉयोटेक को तीसरे चरण का क्लीनिकल ट्रॉयल शुरू करने से पहले दूसरे चरण का पूरा डेटा उपलब्ध कराना होगा. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक कोवैक्सीन का उत्पादन मई-जून 2021 में दोगुना हो जाएगा और जुलाई-अगस्त में 6-7 गुना हो जाएगा. सितंबर 2021 तक वैक्सीन उत्पादन बढ़कर 10 करोड़ डोज प्रति महीना होने का अनुमान है.

Vaccine Crisis in Delhi: भारत बॉयोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन सप्लाई से किया इनकार, डोज खत्म होने के चलते 100 सेंटर्स पर बंद हुआ वैक्सीनेशन

भारत में इस समय दो कंपनियों द्वारा बनाई गई वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है और 18+ के लोगों को ही इसकी डोज दी जा रही है. भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोवीशील्ड और भारत बॉयोटेक की कोवैक्सीन को लोगों को लगाया जा रहा है. कोवीशील्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है जबकि कोवैक्सीन को भारत बॉयोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने मिलकर विकसित किया है. कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने तीसरे लहर की आशंका जताते हुए इसका बच्चों पर बहुत असर हो सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.