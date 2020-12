Bharat Bandh 8 Dec Live: नए कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद, किसानों ने रोकी रेल

आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया गया है कि जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री किसानों से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलकर आए हैं, दिल्ली पुलिस ने उनके आवास के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है. भारद्वाज का आरोप है कि एक तरह से उन्हें हाउस अरेस्ट की स्थिति में रखा गया है. कोई भी न तो उनसे मिल पा रहा है और न ही उन्हें बाहर आने दिया जा रहा है. सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि जिन विधायकों के साथ कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक की थी, अब जो मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रही है, पुलिस उनकी पिटाई कर रही है. कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है. बीजेपी नेताओं को उनके आवास के बाहर बैठने दिया गया है.

एक दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पर किसानों के पास जाकर कहा था कि वे सेवादार के तौर पर उनका समर्थन करने आए हैं.

No one is allowed to go inside, he is not allowed to come out. MLAs, who had a meeting with CM yesterday, were beaten up by Police when they went to meet him. Workers were not allowed to meet him either. BJP leaders are being made to sit outside his residence: Saurabh Bharadwaj https://t.co/uuz6HrR6xd