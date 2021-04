सावधान! इस वायरल वीडियो पर न करें भरोसा, ऑक्सीजन सिलिंडर का विकल्प नहीं है खाली नेबुलाइजर

ऐसे समय जब मरीज अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से दम तोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक डॉक्टर का गुमराह करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में खुद को डॉक्टर आलोक बताने वाला एक शख्स दावा कर रहा है कि खांसी या अस्थमा के मरीजों को दवा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले नेबुलाइज़र (nebuliser) को ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

वीडियो में वह शख्स एक खाली नेबुलाइज़र को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का कथित तरीका भी समझा रहा है. यह वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने पर कई एक्सपर्ट्स ने इसमें किए गए दावों को खारिज करते हुए लोगों को इससे गुमराह न होने की हिदायत दी है.

डॉक्टर के कपड़ों पर सर्वोदय अस्पताल का लोगो है. वह कह रहा है कि यह देखकर बहुत दिल दुखता है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. वे इसके लिए कोई भी राशि का भुगतान करने को तैयार हैं. कृपया ऐसी चीजें नहीं करें. वीडियो में वह शख्स दावा करता है कि वह जो ट्रिक बताने जा रहा है, उसे आजमा कर लोगों को फायदा हो सकता है.

वीडियो में नेबुलाइजर को असेंबल करने का तरीका समझाने के बाद डॉक्टर कहता है कि इसमें कोई दवाई मत इस्तेमाल कीजिए. आपको केवल यह करना है कि अपनी मशीन को स्विच ऑन करें और इसे अपनी नाक पर लगा दें. हमारे वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़कर अपनी जिंदगी को जोखिम में न डालें.

Covid-19 Vaccination: 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए CoWIN पर रजिस्ट्रेशन जरूरी, शुरुआत में वॉक-इन की सुविधा नहीं

हालांकि, डॉक्टरों ने इस वायरल वीडियो पर कहा है कि इसमें किए गए दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं. एक लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और आयना क्लीनिक के फाउंडर डॉ अरविंदर सिंह ने कहा कि कथित तरीके को बताने वाला वीडियो, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह nebulizer मशीन ते इस्तेमाल से ब्लड ऑक्सीजन स्तर में सुधार होने की बात कही गई है, वह पूरी तरह निराधार है. इसका खंडन किया जाना चाहिए. इसी का समर्थन करते हुए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इंडिया वर्चुअल अस्पताल के चीफ बिलिफ अफसर डॉ. स्वदीप श्रीवास्तव ने कहा कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि मरीज के ऑक्सीजन लेवल घट जाने पर nebuliser का इस्तेमाल किया जा सकता है.

विवाद काफी बढ़ने पर वायरल वीडियो बनाने वाले डॉ आलोक ने खुद भी एक वीडियो जारी करके इस मसले पर सफाई दी है, जिसमें उन्होंने माना है कि खाली नेबुलाइज़र ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प नहीं है और न ही उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.