सरकार हर नागरिक को फ्री में दे रही है 2000 रु? जानें इसके पीछे सच्चाई

इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप (WhatsApp) पर एक मैसेज वायरल हो रहा है कि हर नागरिक के पास 2000 रुपये आने वाले हैं. यह रिलीफ फंड सरकार की ओर से फ्री में भेजा जा रहा है. लेकिन यह सच नहीं है. सरकार की ओर से ऐसी कोई धनराशि नागरिकों को नहीं भेजी जा रही है. यह एक फेक यानी फर्जी वॉट्सऐप मैसेज है.

PIB Fact Check का कहना है कि फर्जी वॉट्सऐप मैसेज में एक फ्रॉड लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक कर 2000 रुपये के रिलीफ फंड का क्लेम किए जा सकने की बात कही जा रही है. फेक संदेश में दावा किया जा रहा है कि सरकार हर नागरिक को 2000 रुपये दे रही है. PIB Fact Check ने लोगों को आगाह करते हुए इस तरह के फ्रॉड वॉट्सऐप संदेशों और वेबसाइट्स से बचने की सलाह दी है.

Claim- A whatsapp viral message claims that Government has approved and started giving out free Rs 2000 relief fund to each citizen. #PIBFactcheck : #Fake . The fraud link given is a Clickbait. Beware of such Fraudulent websites and whatsapp forwards. pic.twitter.com/6JWIx8AIDe

सरकार से जुड़ी कोई खबर सच है या फर्जी, यह पता करने के लिए PIB Fact Check की मदद ली जा सकती है. PIB Fact Check केन्द्र सरकार की पॉलिसी/स्कीम्स/विभाग/मंत्रालयों को लेकर गलत सूचना को फैलने से रोकने के लिए काम करता है. कोई भी व्यक्ति PIB Fact Check को संदेहात्मक खबर का स्क्रीनशॉट, ट्वीट, फेसबुक पोस्ट या यूआरएल वॉट्सऐप नंबर 918799711259 पर भेज सकता है या फिर pibfactcheck@gmail.com पर मेल कर सकता है.

