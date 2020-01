ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में धोखाधड़ी से बचें, शिकायतें मिलने के बाद IRCTC ने जारी किया अलर्ट

अगर आप ऑनलाइन रेल टिकट बुक कराने जा रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर जानना जरूरी है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने लोगों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स से बचने के लिए कहा है. IRCTC के सामने हाल ही में दो मामले आए हैं, जहां उसके नाम पर फर्जी टिकट बुक हो रही हैं. IRCTC द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, उसके आईटी सेंटर को फर्जी बुकिंग के दो मामले मिले हैं. इसमें यह पाया गया है कि फर्जी वेबसाइट के जरिए IRCTC के नाम पर टिकट बुकिंग की गई थी.

IRCTC के मुताबिक, irctctour.com के नाम से फर्जी वेबसाइट की पहचान हुई है. हैरान करने वाली बात यह है कि फर्जी वेबसाइट का टूर कन्फर्मेशन वाउचर IRCTC से बिल्कुल समान पाया गया है. इसके अलावा वहां दी गईं डिटेल्स में मोबाइल नंबर 9999999999, लैंडलाइन नंबर +91 6371526046 और ई-मेल आईडी irctctours2020@gmail.com शामिल हैं. कॉरपोरेशन के मुताबिक, इनका इस्तेमाल गलत तरीके से IRCTC के नाम पर टूरिज्म प्रोडक्ट्स की बिक्री करने के लिए किया जा रहा था.

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com है, जिसका इस्तेमाल भारतीय रेलवे के टूर, एयर टूर, लैंड पैकेज और क्रूज पैकेज को बुक कराने के लिए किया जा सकता है.

IRCTC के आईटी केंद्र ने अपनी ओर से इस मामले में FIR को ऑनलाइन दर्ज कराया है. इसके साथ ही IRCTC के टूरिज्म होमपेज पर अलर्ट दिया गया है, जिसमें कहा है कि www.irctctour.com IRCTC की आधिकारिक या प्रमाणित वेबसाइट नहीं है. IRCTC इस वेबसाइट के जरिए किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं है. इसके बाद धोखाधड़ी को रोकने के लिए कॉरपोरेशन ने सभी लोगों से इसके बारे में अपने नजदीकी लोगों को जागरूक करने को कहा है.

इसी बीच रेलवे सुरक्षा बल ने गैरकानूनी और फर्जी टिकटों पर बड़ी कार्रवाई की है. हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने ने झारखंड से भारतीय रेलवे की टिकटों में फर्जीवाडे़ के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को गिरफ्तार किया था.

