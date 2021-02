Banks Strike: निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में बैंक यूनियन्स, मार्च में दो दिन के हड़ताल की दी चेतावनी

Banks Strike: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ अगले महीने 15 और 16 मार्च को हड़ताल की चेतावनी दी है. यूएफबीयू के तहत नौ यूनियन शामिल हैं. वित्त मंत्री ने 1 फरवरी को अगले वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया था. इस बजट में सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत दो सरकारी बैंकों (PSBs) को निजी किए जाने की घोषणा की गई थी. केंद्र सरकार इससे पहले ही 2019 में आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी एलआईसी को बेचकर बैंक को प्राइवेट कर चुकी है. इसके अलावा 14 सरकारी बैंकों का विलय भी कर चुकी है. 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल होने पर लगातार चार दिन बैंकिंग कामकाज बंद रहेगा क्योंकि 14 मार्च को रविवार है और 13 मार्च को दूसरा शनिवार है.

ऑल इंडिया बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन (AIBEA) के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटचलम ने कहा कि यूएफबीयू की मंगलवार 9 फरवरी को हुई बैठक में बैंकों के निजीकरण के फैसले का विरोध करने का फैसला किया गया. बैठक में बजट में की गई घोषणाओं पर चर्चा हुई जैसे कि बैड बैंक की स्थापना करना, एलआईसी में विनिवेश, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट की बढ़ाकर 74 फीसदी करना इत्यादि पर चर्चा हुई. बैठक में उपस्थित सदस्यों ने इन कदमों के विरोध का फैसला किया. एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी सौम्य दत्ता ने कहा कि 15 और 16 मार्च को हड़ताल का फैसला लिया गया है.

यूएफबीयू के सदस्यों में ऑल इंडिया एंप्लाईज एसोसिशन (एआईबीईए), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडेरेशन (एआईबीओसी, नेशनल कंफेडरेशन ऑफ बैंक एंप्लाईज (एनसीबीई), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिशन (एआईबीओए) और बैंक एंप्लाईज कंफेडरेशन ऑफ इंडिया (बीईएफआई) शामिल हैं. इसके अलावा इंडियन नेशनल बैंक एंप्लाईज फेडरेशन (आईएनबीओसी), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी), नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (एनओबीडब्ल्यू) और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स (एनओबीओ) भी इसके सदस्य हैं.

केंद्र सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणाओं के विरोेध में यूएफबीयू ने अगले महीने 15 मार्च से दो दिनों के हड़ताल की चेतावनी दी है. इस के मुताबिक 15 और 16 मार्च 2021 को बैंक हड़ताल के चलते बंद रहेंगे. हड़ताल से एक दिन पहले 14 मार्च को रविवार है और उससे एक दिन पहले दो शनिवार है, वह महीने का दूसरा शनिवार है, जिसके कारण 13 मार्च को बैंक बंद रहेंगे. इस प्रकार 15 मार्च और 16 मार्च को बैंक में हड़ताल होने की स्थिति में लगातार चार दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेंगे.

