Bank Holidays: अप्रैल में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की ये है लिस्ट

Bank Holidays: अगर आपको पैसों के लिए हमेश बैंकों में आना-जाना रहता है तो ध्यान रखें कि अगले महीने अप्रैल 2021 में वीकेंड्स व त्यौहार समेत 10 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर भी पांच दिन बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में पहले से ही बैंक हॉलिडेज की लिस्ट बना लें ताकि कोई समस्या न हो. अप्रैल के शुरूआती चार दिनों में सिर्फ एक दिन ही बैंक खुलेंगे. 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट क्लोजिंग के चलते बंद रहेंगे, 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 4 अप्रैल को रविवार है.

गजेटेड हॉलिडेज पर देश भर के बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा केंद्रीय बैंक RBI के मुताबिक गुड फ्राइडे, डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जयंती व राम नवमी पर अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. नीचे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आरबीआई द्वारा अधिसूचित छुट्टियों की सूची दी जा रही है.

1 अप्रैल- सालाना खाता बंद (आइजोल और शिलांग में ऑपरेशनल)

2 अप्रैल- गुड फ्राइडे (अगरतला, अहमदाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में खुले रहेंगे)

4 अप्रैल- साप्ताहिक बंदी (रविवार)

10 अप्रैल- महीने का दूसरा शनिवार

11 अप्रैल- साप्ताहिक बंदी (रविवार)

14 अप्रैल- डॉ बाबासाहेब अंबेडकर जयंती / तमिलनाडु वार्षिक दिवस / विशू / बिजू फेस्टिवल / चेईराओबा / बोहाग बिहू (आइजोल, भोपाल, चंडीगढ़, नई दिल्ली. रायपुर, शिलांग और शिमला में खुले रहेंगे.)

18 अप्रैल- साप्ताहिक बंदी (रविवार)

21 अप्रैल- श्री राम नवमी (Chaite Dashain) / गड़िया पूजा (आइजोल, बेंगलूरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, इंफाल, जम्मू, कोची, कोलकाता, नई दिल्ली, पणजी, रायपुर, शिलांग, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम में खुले रहेंगे बैंक)

24 अप्रैल- महीना का चौथा शनिवार

25 अप्रैल- साप्ताहिक बंदी (रविवार)

आरबीआई के मुताबिक 1 अप्रैल को बैंक रहेंगे.

5 अप्रैल- बाबू जगजीवन राम जन्मदिवस (हैदराबाद)

6 अप्रैल- तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 (चेन्नई)

13 अप्रैल- गुड़ी पड़वा / तेलुगू नया वर्ष / उगाडी फेस्टिवल / सजीबू नोंगमापांबा / नवरात्रि का पहला दिन / वैशाखी (बेलापुर, बंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंफाल, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी औऱ श्रीनगर)

15 अप्रैल- हिमाचल दिवस / बंगाली नव वर्ष / बोहाग बिहू / सरहुल (अगरतला, गुवाहाटी, कोलकाता, रांची और शिमला)

16 अप्रैल- बोहाग बिहू (गुवाहाटी)

