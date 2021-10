Bank holidays: इस सप्ताह 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, घर से निकलने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

Bank holidays: भारत में त्योहारी सीजन के साथ ही बैंकों की छुट्टियां भी शुरू हो गई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार बैंक इस सप्ताह पांच दिन बंद रहेंगे. इसके अलावा, अक्टूबर महीने के बचे हुए दिनों में सात दिन बैंकों में काम-काज बंद रहेगा. ऐसे में अगर बैंक में आपका कोई काम अटका हुआ है तो जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें. यहां यह ध्यान रहे कि देश भर के सभी बैंक सात दिन नहीं बंद रहेंगे क्योंकि केंद्रीय बैंक RBI द्वारा जो छुट्टियां तय की जाती हैं, उनमें से कुछ क्षेत्रीय हैं. इसका मतलब हुआ कि कुछ दिन महज कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होते रहेंगे. इस दौरान ग्राहक नेट बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चालू रहेगी.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने छुट्टियों को तीन कैटेगरी में बांटा है – नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलिडे (Holiday under Negotiable Instruments Act), नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत हॉलिडे (Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement) और ‘बैंक्स’ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स (Banks’ Closing of Accounts).

(Article: Surbhi Jain)

