Bank Holidays in November 2021: नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, अभी से प्लान करके निपटा लें ज़रूरी काम

Bank Holidays in November 2021: अगला महीना यानी नवंबर 2021 त्योहारों का महीना है. इस महीने धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, गुरुनानक जयंती जैसी कई छुट्टियां पड़ने वाली है. नवंबर 2021 में 17 दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेंगे. ऐसे में बैंकों से जुड़े काम समय पर निपटा लें. यहां यह ध्यान रहे कि देश भर के सभी बैंक 17 दिन बंद नहीं रहेंगे क्योंकि केंद्रीय बैंक RBI द्वारा जो छुट्टियां तय की जाती हैं, उनमें से कुछ छुट्टियां क्षेत्रीय होती हैं. यानी कुछ दिन महज कुछ राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे लेकिन अन्य राज्यों में सभी बैकिंग कार्य आम दिनों की तरह ही होते रहेंगे. अगले महीने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आरबीआई ने 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 19, 22 और 23 नवंबर को छुट्टी की घोषणा की है. इसके अलावा महीने में चार रविवार व दूसरे व चौथे शनिवार को भी छुट्टी है.

आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक रविवार के अलावा महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं. नीचे नवंबर महीने में बैंकों की छुट्टियों के बारे में बताया गया है. इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि किस दिन किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे और कहां खुले रहेंगे. इसके आधार पर आप अपने बैंक से जुड़े काम-काज निपटा लें ताकि कोई समस्या न हो और किसी भी काम में रुकावट न आए.

1 नवंबर – कन्नड़ राज्योत्सव / Kut – बेंगलुरु और इंफाल में बैंक बंद

3 नवंबर – नरक चतुर्दशी – बेंगलुरु में बैंक बंद

4 नवंबर – दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) / दीपावली / काली पूजा – बेंगलुरु को छोड़कर सभी राज्यों में बैंक बंद

5 नवंबर – दिवाली (बलि प्रतिपदा) / विक्रम संवत न्यू ईयर / गोवर्धन पूजा – अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद

6 नवंबर – भाई दूज / चित्रगुप्त जयंती / लक्ष्मी पूजा / दीपावली / निंगोल चाकोबा – गंगटोक, इंफाल, कानपुर, लखनऊ और शिमला में बैंक बंद

7 नवंबर – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

10 नवंबर – छठ पूजा / सूर्य षष्ठी डाला छठ – पटना और रांची में बैंक बंद

11 नवंबर – छठ पूजा – पटना में बैंक बंद

12 नवंबर – वांगला उत्सव – शिलांग में बैंक बंद

13 नंवबर – शनिवार (महीने का दूसरा शनिवार)

14 नवंबर – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

19 नवंबर – गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा – आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला, श्रीनगर में बैंक बंद

21 नवंबर – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

22 नवंबर – कनकदास जयंती – बेंगलुरु में बैंक बंद

23 नवंबर – सेंग कुट्सनेम – शिलांग में बैंक बंद

27 नवंबर – शनिवार (महीने का चौथा शनिवार)

28 नवंबर – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)

