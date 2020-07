Bank Holidays List: अगस्त में इन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक, पहले निपटा लें जरूरी काम

Bank Holidays in August 2020: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं . बैंकों द्वारा लोगों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है. फिर भी बैंक से जुड़े कुछ कामकाज करने के लिए अपनी बैंक की नजदीकी शाखा में जाना जरूरी हो सकता है. लेकिन बैंक जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि किन तारीखों पर बैंक की छुट्टी है यानी बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि कल यानी शनिवार से शुरू हो रहे अगस्त के महीने में कौन-से दिन बैंक बंद रहेंगे.

1 अगस्त- बकरीद (सभी जगह, चंडीगढ़, गंगटोक, कोच्चि, पणजी को छोड़कर)

2 अगस्त – रविवार (सभी जगह)

3 अगस्त- रक्षा बंधन (अहमदाबाद, देहरादून, जयपुर, कानपुर, लखनऊ)

8 अगस्त- दूसरा शनिवार (सभी जगह)

9 अगस्त- रविवार (सभी जगह)

11 अगस्त- श्री कृष्ण जन्माष्टमी (भुवनेश्वर, चैन्नई, हैदराबाद, पटना)

12 अगस्त- जन्माष्टमी (अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, जम्मू, कानपुर, लखनऊ, रायपुर, रांची, शिलॉन्ग, शिमला, श्रीनगर)

15 अगस्त- स्वतंत्रता दिवस (सभी जगह)

16 अगस्त- रविवार (सभी जगह)

22 अगस्त- गणेश चतुर्थी (अहमदाबाद, बेलापुर, चैन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पणजी)

23 अगस्त- रविवार (सभी जगह)

29 अगस्त- चौथा शनिवार (सभी जगह)

30 अगस्त- रविवार (सभी जगह)

बैंकों में अगस्त महीने में होने वाली छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए आपको बैंकिंग संबंधी कार्य पहले ही निपटा लेने चाहिए. इस महीने कई दिन बैंकों में लगातार दो दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं. जैसेकि 29 और 30 अक्टूबर को अवकाश है. इसी तरह 8 और 9 अगस्त को लगातार दो दिन बैंक बंद रहेंगे. इसके बाद 15 और 16 अगस्त की भी छुट्टी है. ऐसे में कैश, डिपॉजिट, निकासी संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें पहले ही पूरा कर लेना चाहिए.

(नोट: ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट से ली गई है.)

