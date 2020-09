अगस्त में बारिश ने तोड़ा 44 साल का रिकॉर्ड, सामान्य से रही 27% अधिक: IMD

देश में इस साल अगस्त में सामान्य से 27 फीसदी अधिक बारिश हुई है. यह पिछले 120 साल में दर्ज की गई चौथी सर्वाधिक और पिछले 44 सालों की सर्वाधिक बारिश है. यह बात भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कही है. आईएमडी ने कहा कि भारत में एक जून से 31 अगस्त के बीच हुई कुल बारिश सामान्य से 10 फीसदी अधिक रही. देश में आधिकारिक रूप से वर्षा ऋतु को एक जून से 30 सितंबर तक माना जाता है.

आईएमडी ने 9 फीसदी माइनस-प्‍लस एरर मार्जिन के साथ अगस्त महीने के लिए दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 97 फीसदी की बारिश होने का अनुमान लगाया था. एलएपीए के 96 से 104 फीसदी के बीच बारिश को सामान्य माना जाता है.

अगस्त 1926 में सामान्य से 33 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई थी, जो अभी तक इस माह में हुई अब तक की सर्वाधिक बारिश है. इसके बाद अगस्त 1976 में सामान्य से 28.4 फीसदी अधिक, अगस्त 1973 में 27.8 फीसदी अधिक और इस साल सामान्य से 27 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है.

स्काईमेट वेदर’ के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलवत ने कहा कि अगस्त में बंगाल की खाड़ी में पांच कम दबाव के क्षेत्र बनने के कारण महीने में इतनी अधिक बारिश हुई. निम्न दाब क्षेत्र एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है. यह साइक्लोन का पहला चरण होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर निम्न दाब चक्रवाती तूफान में तब्दील हो. मौसम विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक आर. के. जेनामणि के मुताबिक,

बंगाल की खाड़ी पर बने पांच कम दबाव के क्षेत्रों की वजह से भारत के मध्य और उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश हुई. पांच कम निम्न दाब क्षेत्रों में चार स्पष्ट निम्न दाब क्षेत्रों में विकसित हुए. पिछले माह देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई.

जेनामणि का कहना है कि पहला कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट के नजदीक चार से 10 अगस्त के बीच बना. यह मध्य भारत और गुजरात के रास्ते अरब सागर में दाखिल हुआ एवं ओमान के तट पर शांत हुआ. दूसरा कम दबाव का क्षेत्र 9 से 11 अगस्त के बीच आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के करीब बना. यह छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर मध्यप्रदेश से गुजरा और आगे पश्चिमोत्तर भारत की ओर बढ़ गया जिससे 14 अगस्त को जयपुर में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई. तीसरा कम दबाव का क्षेत्र 13 से 18 अगस्त के बीच छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के ऊपर बना और पूर्वोत्तर राजस्थान एवं दक्षिण पंजाब के ऊपर 18 से 20 अगस्त के बीच घूमता रहा. इससे उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश हुई. इसी निम्न दाब की वजह से दिल्ली और आसपास के इलाके में भारी बारिश हुई और बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए.

चौथा कम दाब का क्षेत्र मध्य भारत और दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दक्षिण पाकिस्तान में 19 से 26 अगस्त के बीच बना. इसका प्रभाव 20—21 अगस्त को ओडिशा में बाढ़ के रूप में, 21 अगस्त को वारंगल और हैदराबाद सहित तेलंगाना पर, 22 अगस्त को पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान और 23-24 अगस्त को गुजरात में देखने को मिला. पांचवां निम्न दाब क्षेत्र भी 24 से 31 अगस्त के बीच बना.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.