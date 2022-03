Winning Candidate List: पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में किस सीट पर कौन जीता कौन हारा, यहां देखें पूरी लिस्ट

यहां हमने चार राज्यों पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के सभी विधानसभा सीटों में जीते हुए उम्मीदवारों से जुड़ी डिटेल दी है. यहां आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में किन सीटों पर किस पार्टी के किन उम्मीदवारों की जीत हुई है.

सभी पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनावी नतीजें लगभग आ गए हैं.

Punjab, Manipur, Uttarakhand, Goa Winning Candidate List: सभी पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के चुनावी नतीजें आ गए हैं और लगभग यह स्पष्ट हो चुका है कि किस राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है. पंजाब की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी (आप) ने शानदार प्रदर्शन किया है और सीटों की संख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. वहीं, उत्तराखंड की बात करें तो यहां भाजपा ने धामाकेदार जीत हासिल की है. उत्तराखंड के नतीजों ने उन एग्जिट पोल को गलत साबित किया है, जो कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बढ़त दिला रहे थे. इसके अलावा, गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है. 60 विधानसभा सीटों वाले मणिपुर में भी भाजपा ने बाजी मारी है. आइए जानते हैं कि इन राज्यों में अलग-अलग सीटों पर किस पार्टी के किन उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है. पंजाब में किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी हुई जीत विधानसभा सीट उम्मीदवार का नाम पार्टी स्थिति अबोहर संदीप जाखड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस 5471 वोटों से जीते आदमपुर सुखविंदर सिंह कोटली इंडियन नेशनल कांग्रेस 4567 वोटों से जीते अजनाला कुलदीप सिंह धालीवाल आम आदमी पार्टी 7843 वोटों से जीते अमरगढ़ प्रोफेसर जसवंत सिंह गजण माजरा आम आदमी पार्टी 6043 वोटों से जीते अम्लोह गुरिंदर सिंह गैरी बड़िंग आम आदमी पार्टी 24663 वोटों से जीते अमृतसर केंद्रीय अजय गुप्ता आम आदमी पार्टी 14026 वोटों से जीते अमृतसर पूर्व जीवन ज्योत कौर आम आदमी पार्टी 6750 वोटों से जीते अमृतसर उत्तरी कुंवर विजय प्रताप सिंह आम आदमी पार्टी 28318 वोटों से जीते अमृतसर दक्षिण इंदरबीर सिंह निज्जर आम आदमी पार्टी 27503 वोटों से जीते अमृतसर पश्चिम जसबीर सिंह संधू आम आदमी पार्टी 43913 वोटों से जीते आनंदपुर साहिब हरजोत सिंह बैस आम आदमी पार्टी 45780 वोटों से जीते आतम नगर कुलवंत सिंह सुद्धू आम आदमी पार्टी 16354 वोटों से जीते अट्टारी जसविंदर सिंह आम आदमी पार्टी 19794 वोटों से जीते बाबा बकाला दलबीर सिंह टोंग आम आदमी पार्टी 19552 वोटों से जीते बलाचौर संतोष कुमारी कटारिया आम आदमी पार्टी 4541 वोटों से जीते बल्लुआना अमनदीप सिंह मुसाफिर आम आदमी पार्टी 19173 वोटों से जीते बंगा सुखविंदर कुमार सुख्खी शिरोमणि अकाली दल 5069 वोटों से जीते बरनाला गुरमीत सिंह मीत हेयर आम आदमी पार्टी 37662 वोटों से जीते बस्सी पठ्ठाना रुपिंदर सिंह आम आदमी पार्टी 37841 वोटों से जीते बटाला अमनशेर सिंह (सेली कलसी) आम आदमी पार्टी 28472 वोटों से जीते भटिण्डा ग्रामीण अमित रतन कोटफ्ता आम आदमी पार्टी 35479 वोटों से जीते भटिण्डा नगर जगरूप सिंह गिल आम आदमी पार्टी 63581 वोटों से जीते भदौड़ लाभ सिंह उगोके आम आदमी पार्टी 37558 वोटों से जीते बाघापुराना अमृतपाल सिंह सुखानन्द आम आदमी पार्टी 33759 वोटों से जीते भोआ लाल चंद आम आदमी पार्टी 1204 वोटों से जीते भोलथ सुखपाल सिंह खहिरा इंडियन नेशनल कांग्रेस 9225 वोटों से जीते भुचो मण्डी जसगीर सिंह आम आदमी पार्टी 50212 वोटों से जीते बुढलाडा बुद्ध राम आम आदमी पार्टी 51691 वोटों से जीते चब्बेवाल डॉ राज कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस 7646 वोटों से जीते चमकौर साहिब चरणजीत सिंह आम आदमी पार्टी 7942 वोटों से जीते दाखा मनप्रीत सिंह इयाली इंडियन नेशनल कांग्रेस 5807 वोटों से जीते दसूहा करमबीर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 8587 वोटों से जीते डेरा बाबा नानक सुखजिंदर सिंह रंधावा शिरोमणि अकाली दल 466 वोटों से जीत डेरा बस्सी कुलजीत सिंह रंधावा इंडियन नेशनल कांग्रेस 21721 वोटों से जीत धर्मकोट दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस इंडियन नेशनल कांग्रेस 29972 वोटों से जीत धूरी भगवंत मान इंडियन नेशनल कांग्रेस 58206 वोटों से जीत दीनानगर अरुणा चौधरी आम आदमी पार्टी 1131 वोटों से जीते दिड़बा हरपाल सिंह चीमां शिरोमणि अकाली दल 50655 वोटों से जीत फरीदकोट गुरदित्त सिंह सेखों शिरोमणि अकाली दल 16797 वोटों से जीत फतेहगढ़ चूड़ियां त्रिपद रजिंदर सिंह बाजवा शिरोमणि अकाली दल 5545 वोटों से जीते फतेहगढ़ साहिब लखवीर सिंह राय आम आदमी पार्टी 32199 वोटों से जीत फाजिल्का नरिंदर पाल सिंह सवना आम आदमी पार्टी 27720 वोटों से जीते फिरोजपुर शहर रणबीर सिंह आम आदमी पार्टी 19569 वोटों से जीते फिरोजपुर ग्रामीण रजनीशन कुमार दाहीया आम आदमी पार्टी 27746 वोटों से जीत गढ़शंकर जय कृष्ण आम आदमी पार्टी 4179 वोटों से जीते घनौर गुरलाल घनौर आम आदमी पार्टी 31765 वोटों से जीते गिद्ड़बाहा अमरिंद्र सिंह राजा वडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस 1349 वोटों से जीत गिल्ल जीवन सिंह संगोवाल आम आदमी पार्टी 57644 वोटों से जीत गुरदासपुर बरिंदरमीत सिंह पाहड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस 7335 वोटों से जीते गुरुहर सहाय फौजा सिंह आम आदमी पार्टी 10574 वोटों से जीत होशियारपुर ब्रम शंकर (जिम्पा) आम आदमी पार्टी 13859 वोटों से जीत जगराओं सरवजीत कौर मानूके आम आदमी पार्टी 39656 वोटों से जीत जयतू अमोलक सिंह आम आदमी पार्टी 32789 वोटों से जीत जलालाबाद जगदीप कम्बोज आम आदमी पार्टी 30930 वोटों से जीते जालंधर छावनी परगट सिंह पोवार इंडियन नेशनल कांग्रेस 5808 वोटों से जीते जालंधर केंद्रीय रमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी 247 वोटों से जीत जालंधर उत्तरी अवतार सिंह जूनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस 9486 वोटों से जीते जालंधर पश्चिम शीतल अंगुराल आम आदमी पार्टी 4253 वोटों से जीते जन्डियाला हरभजन सिंह ईटीओ आम आदमी पार्टी 25383 वोटों से जीत कपूरथला राणा गुरजीत सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 7304 वोटों से जीत करतारपुर बलकार सिंह आम आदमी पार्टी 4574 वोटों से जीत खाडूर साहिब मनजिंदर सिंह लालपुरा आम आदमी पार्टी 16491 वोटों से जीते खन्ना तरुणप्रीत सिंह सौंद आम आदमी पार्टी 35620 वोटों से जीते खरड़ अनमोल गगन मान आम आदमी पार्टी 37885 वोटों से जीत खेमकरण सरवन सिंह धुन आम आदमी पार्टी 11882 वोटों से जीते कोटकपुरा कुलतार सिंह संधवां आम आदमी पार्टी 21130 वोटों से जीते लन्बी गुरमीत सिंह खुड़ियां आम आदमी पार्टी 11396 वोटों से जीत लेहरा बरिंद्र कुमार गोयल वकील आम आदमी पार्टी 26518 वोटों से जीत लुधियाना केंन्द्रीय अशोक पराशर आम आदमी पार्टी 4804 वोटों से जीते लुधियाना पूर्व दलजीत सिंह ग्रेवाल आम आदमी पार्टी 35922 वोटों से जीते लुधियाना उत्तर मदन लाल बग्गा आम आदमी पार्टी 15282 वोटों से जीत लुधियाना दक्षिण राजिंदर पाल कौर आम आदमी पार्टी 26138 वोटों से जीत लुधियाना पश्चिम गुरप्रीत बस्सी गोगी आम आदमी पार्टी 7512 वोटों से जीत मजीठा गनीव कौर मजीठिया शिरोमणि अकाली दल 26062 वोटों से जीते मलेरकोटला मोहम्मद जमीर उर रहमान आम आदमी पार्टी 21686 वोटों से जीत मलोट बलजीत कौर आम आदमी पार्टी 40261 वोटों से जीत मानसा विजय सिंगला आम आदमी पार्टी 63323 वोटों से जीत मौड़ सुखवीर सिंह माईसरखाना आम आदमी पार्टी 35008 वोटों से जीते महल कलां कुलवंत सिंह पंडोरी आम आदमी पार्टी 30347 वोटों से जीत मोगा अमनदीप सिंह अरोड़ा आम आदमी पार्टी 20915 वोटों से जीत मुकेरिया जंगी लाल महाजन भारतीय जनता पार्टी 2691 वोटों से जीत मुक्तसर जगदीप सिंह काका बराड़ आम आदमी पार्टी 34194 वोटों से जीत नाभा गुरदेव सिंह देवमान आम आदमी पार्टी 52600 वोटों से जीत नकोदर इंदरजीत कौर मान आम आदमी पार्टी 2869 वोटों से जीत नवां शहर डॉ नच्छत्तर पाल बहुजन समाज पार्टी 5376 वोटों से जीते निहाल सिंह वाला मनजीत सिंह बिलासपुर आम आदमी पार्टी 37984 वोटों से जीते पठानकोट अश्विनी कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी 7759 वोटों से जीत पटियाला अजीत पाल सिंह कोहली आम आदमी पार्टी 19873 वोटों से जीत पटियाला ग्रामीण बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी 53474 वोटों से जीते पट्टी लालजीत सिंह भुल्लर आम आदमी पार्टी 10999 वोटों से जीते पायल मनविंदर सिंह गिआसपूरा आम आदमी पार्टी 33009 वोटों से जीत फगवाड़ा बलविंदर सिंह धालीवाल इंडियन नेशनल कांग्रेस 2712 वोटों से जीत फिल्लौर विक्रमजीत सिंह चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 12303 वोटों से जीते कादीयां प्रताप सिंह बाजवा इंडियन नेशनल कांग्रेस 7174 वोटों से जीत रायकोट हाकम सिंह ठेकेदार आम आदमी पार्टी 27644 वोटों से जीत राजा सांसी सुखबिंदर सिंह सरकारिया इंडियन नेशनल कांग्रेस 5474 वोटों से जीते राजपुरा नीना मित्तल आम आदमी पार्टी 22493 वोटों से जीत रामपुरा फूल बलकार सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी 10410 वोटों से जीते रूप नगर दिनेश कुमार चढ्डा आम आदमी पार्टी 23632 वोटों से जीते एसएएस नगर कुलवंत सिंह आम आदमी पार्टी 34097 वोटों से जीत साहनेवाल हरदीप सिंह मूंडीयां आम आदमी पार्टी 15193 वोटों से जीत समाना चेतन सिंह जोड़ामाजरा आम आदमी पार्टी 39713 वोटों से जीते समराला जगतार सिंह दयालपुरा आम आदमी पार्टी 30890 वोटों से जीत संगरूर नरिंन्दर कौर भराज आम आदमी पार्टी 36430 वोटों से जीत सनौर हरमीत सिंह पठानमाजरा आम आदमी पार्टी 49122 वोटों से जीते सरदूलगढ़ गुरप्रीत सिंह बनांवाली आम आदमी पार्टी 41371 वोटों से जीत शाहकोट हरदेव सिंह लाडी इंडियन नेशनल कांग्रेस 12079 वोटों से जीते शाम चौरासी रवजोत सिंह आम आदमी पार्टी 21356 वोटों से जीत शुतराना कुलवंत सिंह बाजीगर आम आदमी पार्टी 51554 वोटों से जीत श्री हरगोबिंदपुर अमरपाल सिंह आम आदमी पार्टी 16963 वोटों से जीत सुजानपुर नरेश पुरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 4636 वोटों से जीते सुल्तानपुर लोधी राणा इंद्र प्रताप सिंह निर्दलीय 11434 वोटों से जीत सुनाम अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी 75277 वोटों से जीत तलवन्डी साबो प्रो. बलजिंदर कौर आम आदमी पार्टी 15252 वोटों से जीते तरन तारन कश्मीर सिंह सोहल आम आदमी पार्टी 13588 वोटों से जीत उड़मुड़ जसवीर सिंह राजा गिल आम आदमी पार्टी 4190 वोटों से जीत जीरा नरेश कटारिया आम आदमी पार्टी 21918 वोटों से जीत उत्तराखंड में किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी हुई जीत विधानसभा सीट उम्मीदवार का नाम पार्टी स्थिति अल्मोड़ा मनोज तिवारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बी. एच. ई. एल. रानीपुर आदेश चौहान भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ राजेंद्र सिंह भण्डारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बागेश्वर चंदन राम दास भारतीय जनता पार्टी 12141 वोटों से जीते बाजपुर यशपाल आर्य इंडियन नेशनल कांग्रेस 1611 वोटों से जीते भगवानपुर ममता राकेश इंडियन नेशनल कांग्रेस 4811 वोटों से जीत भीमताल राम सिंह कैड़ा भारतीय जनता पार्टी 9844 वोटों से जीते चकराता प्रीतम सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 9436 वोटों से जीते चम्पावत कैलाश चंद्र गहतोड़ी भारतीय जनता पार्टी 5304 वोटों से जीते चौबट्टाखाल सतपाल महराज भारतीय जनता पार्टी 11430 वोटों से जीते देहरादून कैन्टोनमेंट सविता कपूर भारतीय जनता पार्टी 20938 वोटों से जीत देवप्रयाग विनोद कण्डारी भारतीय जनता पार्टी धनोल्टी प्रीतम सिंह पंवार भारतीय जनता पार्टी 4684 वोटों से जीते धरमपुर विनोद चमोली भारतीय जनता पार्टी 10090 वोटों से जीते धारचूला हरीश सिंह धामी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1118 वोटों से जीते डीडीहाट विशन सिंह भारतीय जनता पार्टी 3226 वोटों से जीते डोईवाला बृज भूषण गैरोला भारतीय जनता पार्टी 29021 वोटों से जीत द्वाराहाट मदन सिंह बिष्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस 182 वोटों से जीते गदरपुर अरविन्द पाण्डेय भारतीय जनता पार्टी 1120 वोटों से जीत गंगोलीहाट फकीर राम भारतीय जनता पार्टी 10053 वोटों से जीते गंगोत्री सुरेश सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी 8029 वोटों से जीते घनशाली शक्ति लाल शाह भारतीय जनता पार्टी 10285 वोटों से जीते हल्द्वानी सुमित हृदयेश इंडियन नेशनल कांग्रेस 7814 वोटों से जीत हरिद्वार मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी 15237 वोटों से जीते हरिद्वार ग्रामीण अनुपमा रावत इंडियन नेशनल कांग्रेस 4472 वोटों से जीते जागेश्वर मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी जशपुर आदेश सिंह चौहान इंडियन नेशनल कांग्रेस 4172 वोटों से जीत झबरेड़ा विरेन्द्र कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वालापुर ई. रवि बहादुर इंडियन नेशनल कांग्रेस 13343 वोटों से जीते कालाढूंगी बंशीधर भगत भारतीय जनता पार्टी 23931 वोटों से जीत कपकोट सुरेश गढ़िया भारतीय जनता पार्टी 4046 वोटों से जीत कर्ण प्रयाग अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा भारतीय जनता पार्टी 16335 वोटों से जीत केदारनाथ शैला रानी रावत भारतीय जनता पार्टी 8463 वोटों से जीत खानपुर उमेश कुमार निर्दलीय 6852 वोटों से जीत खटीमा भुवन चन्द्र कापड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस 6579 वोटों से जीत किच्छा तिलक राज बेहड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस 10077 वोटों से जीत कोटद्वारा रितु खण्डूड़ी भूषण भारतीय जनता पार्टी लक्सर शहजाद बहुजन समाज पार्टी 10440 वोटों से जीत लालकुवां डॉ मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी 17527 वोटों से जीत लैन्सडौन दलीप सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी 9868 वोटों से जीत लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी इंडियन नेशनल कांग्रेस 6038 वोटों से जीत मंगलोर सरवत करीम अंसारी बहुजन समाज पार्टी मसूरी गणेश जोशी भारतीय जनता पार्टी 15325 वोटों से जीत नैनीताल सरिता आर्या भारतीय जनता पार्टी 7881 वोटों से जीत नानकमत्ता गोपाल सिंह राणा इंडियन नेशनल कांग्रेस 13020 वोटों से जीत नरेंद्र नगर सुबोध उनियाल भारतीय जनता पार्टी 1798 वोटों से जीत पौड़ी राजकुमारी पोरी भारतीय जनता पार्टी 5738 वोटों से जीत पिरनकलियार फुरकान अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस 15743 वोटों से जीत पिथौरागढ़ मयूख महर इंडियन नेशनल कांग्रेस 6054 वोटों से जीत प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस 2341 वोटों से जीत पुरोला दुर्गेश्वर लाल भारतीय जनता पार्टी 6396 वोटों से जीत रायपुर उमेश शर्मा काऊ भारतीय जनता पार्टी 30052 वोटों से जीत राजपुर रोड खजान दास भारतीय जनता पार्टी 11163 वोटों से जीत रामनगर दीवान सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी 4745 वोटों से जीत रानीखेत प्रमोद नैनवाल भारतीय जनता पार्टी ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी 19057 वोटों से जीत रूड़की प्रदीप बत्रा भारतीय जनता पार्टी 2277 वोटों से जीत रुद्रप्रयाग भरत सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी 9802 वोटों से जीत रुद्रपुर शिव अरोरा भारतीय जनता पार्टी 19750 वोटों से जीत सहसपुर सहदेव सिंह पुण्डीर भारतीय जनता पार्टी 8355 वोटों से जीत सल्ट महेश जीना भारतीय जनता पार्टी 3688 वोटों से जीत सितारगंज सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी 10938 वोटों से जीत सोमेश्वर (अ जा) रेखा आर्या भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर धन सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी 587 वोटों से जीत टिहरी किशोर उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी 951 वोटों से जीत थराली भूपाल राम टम्टा भारतीय जनता पार्टी 8302 वोटों से जीत विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी 5193 वोटों से जीत यमकेश्वर रेनू बिष्ट भारतीय जनता पार्टी 10410 वोटों से जीत यमुनोत्री संजय डोभाल निर्दलीय गोवा में किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी हुई जीत विधानसभा सीट उम्मीदवार का नाम पार्टी स्थिति हलदोणे कार्लोस अल्वारेस फरेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस 1823 वोटों से जीत बाणावली वेंझि वियेगस आम आदमी पार्टी 1271 वोटों से जीत बिचोली डॉ चंद्रकांत शेट्ये निर्दलीय 318 वोटों से जीत कलंगुट मायकल विनसेंट लोबो इंडियन नेशनल कांग्रेस 4979 वोटों से जीत कानकोन रमेश तवडकर भारतीय जनता पार्टी 3051 वोटों से जीत कठ्ठाली अन्तोनीयो वास निर्दलीय 1178 वोटों से जीत कुंभारचुवा राजेश फलदेसाई इंडियन नेशनल कांग्रेस 2827 वोटों से जीत कुंकली आलेमाव युरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 3234 वोटों से जीत कुडचडे निलेस काब्राल भारतीय जनता पार्टी 672 वोटों से जीत कुडतरी अलेक्षो रेजीनाल्डो लौरेनको निर्दलीय 5055 वोटों से जीत दाभोली मोवीन हेलिओदोरो गुदिन्हो भारतीय जनता पार्टी 1570 वोटों से जीत फातोर्डा विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1527 वोटों से जीत मयें प्रेमेंद्र विष्णू शेट भारतीय जनता पार्टी 3136 वोटों से जीत मांद्रे जीत विनायक आरोलकर महाराष्ट्रवादी गोमांतक 715 वोटों से जीत म्हापसा जोशुआ पीटर जिसुज़ा भारतीय जनता पार्टी 1647 वोटों से जीत मडकई रामकृष्ण उर्फ सुदिन ढवलीकर महाराष्ट्रवादी गोमांतक 9963 वोटों से जीत मडगाव दिगंबर कामत इंडियन नेशनल कांग्रेस 7794 वोटों से जीत मारमागोवा संकल्प आमोणकर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1941 वोटों से जीत नावेली उल्हास तुयेंकार भारतीय जनता पार्टी 430 वोटों से जीत नुवे अलेकसो सिकवेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस 4397 वोटों से जीत पणजी आतानासियो मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टी 716 वोटों से जीत पेडणे प्रविण प्रभाकर आर्लेकर भारतीय जनता पार्टी 3418 वोटों से जीत फोंडा रवी नाईक भारतीय जनता पार्टी 77 वोटों से जीत परयें दिव्या विश्विजित राणे भारतीय जनता पार्टी 13943 वोटों से जीत परवरीं रोहण खंवटे भारतीय जनता पार्टी 7950 वोटों से जीत प्रिओल गोविंद शेपु गावडे भारतीय जनता पार्टी 213 वोटों से जीत केपे एलटन डी कोस्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस 3601 वोटों से जीत सालगाव केदार जयप्रकाश नाईक इंडियन नेशनल कांग्रेस 1899 वोटों से जीत सांगे सुभाष उत्तम फळ देसाई भारतीय जनता पार्टी 1429 वोटों से जीत सांखली डॉ प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी 666 वोटों से जीत सावर्डे गणेश गांवकर भारतीय जनता पार्टी 5190 वोटों से जीत शिवोली डिलायला मायकल लोबो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1727 वोटों से जीत सिरोडा सुभाष सिरोडकर भारतीय जनता पार्टी 2174 वोटों से जीत सांत आद्रे विरेश मुकेश बोरकर रेवोलुशनरी गोवन्स पार्टी 76 वोटों से जीत सांता क्रूज रूडॉल्फ लुईस फर्नांडिस इंडियन नेशनल कांग्रेस 2464 वोटों से जीत तालगाव जेनिफर मोन्सेरात भारतीय जनता पार्टी 2041 वोटों से जीत थिवी निलकंठ रामनाथ हलर्णकर भारतीय जनता पार्टी 2051 वोटों से जीत वालपई विश्वजित प्रताप सिंह राणे भारतीय जनता पार्टी 8085 वोटों से जीत वास्को डि गामा कृष्णा वि सालकर भारतीय जनता पार्टी 3657 वोटों से जीत वेलिम क्रुझ सिल्वा आम आदमी पार्टी 169 वोटों से जीत मणिपुर में किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी हुई जीत विधानसभा सीट उम्मीदवार का नाम पार्टी स्थिति अन्ड्रो थौनाओजम श्यामकुमार भारतीय जनता पार्टी 1457 वोटों से जीत विषेनपुर कोन्थौजम गोविन्दास सिंह भारतीय जनता पार्टी 1409 वोटों से जीत चंडेल (अ ज जा) एसएस ओलिश भारतीय जनता पार्टी 27341 वोटों से जीत चिंगाड ( अ ज जा ) खाशिम वशुम नागा पीपुल्स फ्रंट 2336 वोटों से जीत चुरान्दपुर ( अ ज जा ) एल एम खाउते जनता दल (युनाइटेड) 624 वोटों से जीत हींनगंग नोंथोम्बम बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी 18271 वोटों से जीत हीरोक थोकचोम राधेश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी 403 वोटों से जीत हन्गलेप ( अ ज जा ) लेटजमांग हौकिप भारतीय जनता पार्टी 7848 वोटों से जीत हियांग्लम युम्नाम राधेश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी 2029 वोटों से जीत जिरिबाम आचाब उद्दिन जनता दल (युनाइटेड) 416 वोटों से जीत काक्चिंग मयांलमबम रमेश्वर सिंह नेशनल पीपुल्स पार्टी 1205 वोटों से जीत कन्गपोकपी नेम्चा किप्गैन भारतीय जनता पार्टी 5396 वोटों से जीत कारोंग ( अ ज जा ) जे कुमो सा निर्दलीय 3542 वोटों से जीत केराओ लौरेमबम रामेश्वर मीतै भारतीय जनता पार्टी 8209 वोटों से जीत केइसेमथोंग सपम निशिकांत सिंह निर्दलीय 187 वोटों से जीत खंगाबोक सूरजा कुमार ओकरम इंडियन नेशनल कांग्रेस 7803 वोटों से जीत खेत्रीगाओ शैख नूरुल हास्सन नेशनल पीपुल्स पार्टी 742 वोटों से जीत खुन्द्राकपम थोकचोम लोकेश्वर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 215 वोटों से जीत खुराइ लैशंथेम सुसिन्ड्रो मैतै भारतीय जनता पार्टी 2237 वोटों से जीत कोन्थाऊजम सापम रन्जन सिंह भारतीय जनता पार्टी 394 वोटों से जीत कुम्बी सानासम प्रेमचन्द्र सिंह भारतीय जनता पार्टी लाम्लाइ खोंबान्ताबम ईबोम्चा भारतीय जनता पार्टी 121 वोटों से जीत लामसांग पुख्रमबम सुमति देवी नेशनल पीपुल्स पार्टी लांगथाबल कराम श्याम भारतीय जनता पार्टी 2053 वोटों से जीत लिलोंग मुहम्मद अब्दुल नासिर जनता दल यूनाइटेड 570 वोटों से जीत माओ ( अ ज जा ) लोसि दिखो नागा पीपुल्स फ्रंट 8513 वोटों से जीत मायंग इम्फाल कोंगखाम रोबिंद्रो सिंह भारतीय जनता पार्टी 6123 वोटों से जीत मोइरंग धोडाम शान्ति सिंह नेशनल पीपुल्स पार्टी 2231 वोटों से जीत नम्बोल थौनाओजम बसन्ता कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी 3060 वोटों से जीत नाओरिया पांकंगलकपा शगोलशेम केबी देवी भारतीय जनता पार्टी 531 वोटों से जीत नुन्गबा (अ ज जा) दिगंडलुंग गैंगमेई भारतीय जनता पार्टी 3786 वोटों से जीत ओइनाम इरेंबम नलिनि देबी नेशनल पीपुलिस फ्रंट पटसोइ सापम कुंजकेस्वोर केबा सिंह भारतीय जनता पार्टी 687 वोटों से जीत फुन्गयार (अ ज जा) लऐशीयो कऐशिंग नागा पीपुल्स फ्रंट 779 वोटों से जीत सागोलबांद राजकुमार इमो सिंह भारतीय जनता पार्टी 2656 वोटों से जीत सैकोट (अ ज जा) पौलिनलाल हौकिप भारतीय जनता पार्टी 5871 वोटों से जीत सैंकुल (अ ज जा) किमनेओ हाओकिप हांगशिंग कुकी पीपुल्स एलायंस 1249 वोटों से जीत सैतू (अ ज जा) हाओखोलेत किपगेन निर्दलीय 2694 वोटों से जीत सेकमाइ हैखाम दींगो सिंह भारतीय जनता पार्टी 3333 वोटों से जीत सिंघाट (अ ज जा) चिनलुनथंग कुकी पीपुल्स एलायंस 1919 वोटों से जीत सिंग्जामेई युमनाम खेमचांद सिंह भारतीय जनता पार्टी 2295 वोटों से जीत सुग्नु मयांलमबम बिनोद भारतीय जनता पार्टी 1016 वोटों से जीत ताडुबी (अ ज जा) एन कायिसी नेशनल पीपुल्स पार्टी 549 वोटों से जीत तामेई (अ ज जा) आवांगबो न्यूमाई नागा पीपुल्स फ्रंट 1698 वोटों से जीत तामेंलोंग (अ ज जा) जाडहेमलूंग पानमै नेशनल पीपुल्स पार्टी 1309 वोटों से जीत टेग्नोउपाल लेटपाओ हॉकिप भारतीय जनता पार्टी 5411 वोटों से जीत थांगा तोड्ब्रम रोबिन्द्रो सिंह भारतीय जनता पार्टी 5251 वोटों से जीत थांगमेईबांद खुमुकचम चोइकिसन सिंह जनता दल यूनाइटेड 3773 वोटों से जीत थानलोन (अ ज जा) बुंज़ागिन बाल्टे भारतीय जनता पार्टी 751 वोटों से जीत थोंगजू थोडाम बिस्वाजित सिंह भारतीय जनता पार्टी थोउबाल ओक्रम इबोबी सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 2543 वोटों से जीत तिपाईमुख (अ ज जा) न्गुसंगलुर सानाटे जनता दल यूनाइटेड 1249 वोटों से जीत उखरूल (अ ज जा) राम मुइवा नागा पीपुल्स फ्रंट 942 वोटों से जीत उरीपोक ख्वाईराकपम रघुमानी सिंह भारतीय जनता पार्टी 909 वोटों से जीत बाब्गई उसम देबेन सिंह भारतीय जनता पार्टी 50 वोटों से जीत वांग्जिंग टेन्था अनम ब्रोजेन सिंह भारतीय जनता पार्टी 1913 वोटों से जीत बांगखेड थंगजाम अरुणकुमार जनता दल यूनाइटेड 753 वोटों से जीत वांग्खेम कैशम मेघचन्द्रा सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 1292 वोटों से जीत बांगोईृइ खुराइजम लोकेन सिंह नेशनल पीपुल्स पार्टी 3266 वोटों से जीत यइश्कुल थोकचोम सत्यब्रत सिंह भारतीय जनता पार्टी 632 वोटों से जीत इसे अभी अपडेट किया जा रहा है.

