दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्र से सभी कंपनियों को वैक्सीन का फॉर्मूला देने का किया अनुरोध, महाराष्ट्र में 18+ का रुक सकता है वैक्सीनेशन

भारत में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को डोज लगाने की मंजूरी दे दी गई है. हालांकि देश भर में वैक्सीन की किलल्त के चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम गति नहीं पकड़ पा रहा है. अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला देश में अन्य कंपनियों के साथ साझा किया जाना चाहिए ताकि इसका उत्पादन बढ़ाया जा सके. मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज है और इसका उत्पादन अर्जेंट रूप से बढ़ाया जाना चाहिए. केजरीवाल के मुताबिक भारत में मौजूद सिर्फ दो कंपनियों द्वारा उत्पादन के भरोसे रहे तो सभी भारतीयों के वैक्सीनेशन में 2 साल से अधिक समय लग जाएगा. वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वैक्सीन शॉर्टेज के चलते 18-44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन पर अस्थाई तौर पर रोक लग सकती है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस समय देश में सिर्फ दो कंपनियां हर महीने 6-7 करोड़ वैक्सीन बना रही हैं. अगर इसी गति से वैक्सीन उपलब्ध कराया गया तो केजरीवाल के मुताबिक सभी देशवासियों के वैक्सीनेशन में 2 साल से अधिक समय लग सकता है. केजरीवाल ने कहा कि दोनों कंपनियों को अन्य कंपनियों द्वारा वैक्सीन फॉर्मूला उपयोग किए जाने पर रॉयल्टी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि कोरोना की और भी लहर आ सकती है तो ऐसे में वैक्सीन उत्पादन युद्ध स्तर पर बढ़ाए जाने की जरूरत है और सभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जानी चाहिए.

वैक्सीन की किल्लत होने के चलते कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 18-44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन कार्यक्रम अस्थाई तौर पर रुक सकता है. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी कि 18-44 आयु वर्ग के लिए 2.75 लाख वैक्सीन डोज बचा हुआ है लेकिन इसे अब 45+ के लिए उपलब्ध कराने पर विचार चल रहा है. टोपे ने कहा कि दूसरी डोज को प्रॉयोरिटी दी जा रही है.

भारत में दो कंपनी कोरोना वैक्सीन बना रही हैं. इसमें एक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरी हैदराबाद स्थित भारत बॉयोटेक शामिल है. हालांकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की शॉर्टेज को देखते हुए विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाने का फैसला किया है. इसके तहत रूस की स्पुतनिक-5 वैक्सीन की पहली खेप कुछ दिनों पहले भारत आ चुकी है. सीरम इंस्टीट्यूय कोवीशील्ड और भारत बॉयोटेक कोवैक्सीन बना रही है.

