Andhra Pradesh: कोविड केयर सेंटर में आग लगने से 7 लोगों की मौत, 1 हफ्ते के अंदर दूसरी घटना

Fire in Covid Care Centre in Andhra Pradesh: महज एक हफ्ते के अंदर कोविड सेंटर पर आग लगने की दूसरी घटना सामने आई है. अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक बड़ी घटना घटी है. शहर में कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे एक होटल में भीषण आग लग गई. घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हुए हैं. इस सेंटर से कई लोगों को बाहर भी निकाला गया है. होटल का नाम स्वर्ण पैलेस बताया जा रहा है. आग बुझाने का काम पूरा हो गया है. मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है. बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद में नवरंगपुरा इलाके में 6 अगस्त को आग लगी थी, जिसमें 8 मरीजों की मौत हो गई थी.

बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी उस समय अस्पताल में 22 मरीजों का इलाज चल रहा था. आग लगने के बाद होटल में हड़कंप मच गया. मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एंबुलेंस पहुंच गई हैं. इस घटना में अबतक 7 लोगों के मौत की खबर है, लेकिन इसमें मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल आग लगने का पता नहीं चल सका है, लेकिन कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है.

इस घटना में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दुख जताया है. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर दुर्घटना के कारणों की जानकारी ली है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बचाव के उपाय करने और आसपास के अस्पतालों में घायलों को भर्ती करने का निर्देश दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ. अस्पताल में करीब 22 मरीजों का इलाज किया जा रहा है. वहां कुल 50 लोगों के मौजूद रहने की बात कही जा रही है.

इससे पहले 6 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में नवरंगपुरा इलाके के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में आग लगी थी. यह आग अस्पताल के आईसीयू में लगी थी. इस अग्निकांड में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई थी. मरने वाले सभी मरीज कोविड पॉजिटिव थे. 50 से ज्यादा मरीजों को फायर ब्रिगेड की टीमों ने रेस्क्यू कराया था.

