KBC 13: केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, हॉट सीट तक पहुंचने के लिए ऐसे करें खुद को रजिस्टर

KBC 13 registration: देश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले क्विज शो में एक Kaun Banega Croepati (KBC) का 13 वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. सोनी टीवी पर जल्द शुरू होने वाले इस सत्र के केबीसी की मेजबानी महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) करेंगे. 13वें सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन आज 10 मई की रात 9 बजे से शुरू हो रहा है. सोनी टीवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. सोनी टीवी ने ट्वीट में लिखा है, “केबीसी की हॉट सीट आप से सिर्फ कुछ सवाल दूर! कोशिश कीजिए और लीजिए अपना पहला कदम अपने सपनों की ओर, केबीसी के साथ. केबीसी के सवाल और रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं आज रात 9 बजे से.”

कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन के लिए 10 मई की रात 9 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. हर दिन रात को अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर आएंगे और नए सवाल पूछेंगे. इन सवालों के जवाब लोग या तो SonyLiv App या एक एसएमएस के जरिए भेज सकेंगे. सही जवाब देने वालों में से कुछ को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा. इन्हें केबीसी टीम द्वारा पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा. चयनित लोगों से टेलीफोन कॉल के जरिए संपर्क करके एसेमेंट किया जाएगा. अगले स्टेप में इन्हें ऑनलाइन ऑडिशन क्लियर करना होगा, जो सामान्य ज्ञान के परीक्षण और वीडियो सबमिशन पर आधारित होगा. ये ऑडिशंस SonyLiv ऐप के जरिए किए जाएंगे. प्रक्रिया की पूरी जानकारी इस ऐप पर एक ट्यूटोरियल के जरिए समझाई गई है. इसके बाद चयनित लोगों को अंतिम राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद वे शो में शामिल किए जाएंगे.

केबीसी की शुरुआत वर्ष 2000 से हुई थी. उसके बाद से इसके 12 सत्र आ चुके हैं और तीसरे सत्र को छोड़कर हर सत्र की मेजबानी अमिताभ बच्चन ने की थी. तीसरे सत्र की मेजबानी शाहरुख खान ने की थी. केबीसी में कुछ सवालों के जवाब देकर अधिकतम 7 करोड़ रुपये जीत सकते हैं. इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ लाइफलाइन भी दी जाती है. केबीसी के पहले सीजन में हर्षवर्धन नवाठे ने 1 करोड़ रुपये जीते थे. अब तक सिर्फ अचिन व सार्थक नरूला ने आठवें सीजन में 9 अक्टूबर 2014 को 7 करोड़ रुपये जीते थे, जो अब तक रिकॉर्ड बना हुआ है.

