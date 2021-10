Alwar, Dholpur Zila Parishad, Panchayat Samiti Election : वोटों की गिनती जारी, कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बनाई 

राजस्थान में अलवर और धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के बाद मतगणना जारी है. ताजा नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने यहां बीजेपी पर बढ़त बना रखी है.ताजा नतीजों के मुताबिक अलवर पंचायत समिति के चुनाव में वार्ड नंबर 11 रामगढ़ में कांग्रेस के नसरू खान ने जीत हासिल की है. वार्ड नंबर नौ में कांग्रेस की अस्मिना खान को जीत मिली है. जिला मुख्यालयों पर चल रही मतगणना सुबह नौ बजे शुरू हो गई थी और शाम तक सारे नतीजे आ जाने की संभावना है.

इन दोनों जिलों में जिला परिषद के 72 और पंचायत समिति के 492 सदस्यों के लिए चुनाव होने थे. लेकिन इनमे से दो जिला परिषद सदस्य और 13 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि पंचायत समिति उमरैण के एक निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने के कारण पद खाली रह गया . दोनों जगह तीन चरणों में चुनाव हुए थे. इन चुनावों को कांग्रेस और बीजेपी का शक्ति परीक्षण माना जा रहा है है. चुनाव को अशोक गहलोत सरकार के बारे में रायशुमारी के तौर पर देखा जा रहा है. गहलोत और सचिन पायलट के बीच रस्साकशी को देखते हुए इस चुनाव के नतीजों पर लोगों की नजर बनी हुई है.

पहले चरण के चुनाव के तहत 20 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. वहीं दूसरे चरण के तहत 23 अक्टूबर को वोट डाले गए थे.तीसरे फेज में 26 अक्टूबर को चुनाव हुए थे. नव आयुक्त पीएस मेहरा के मुताबिक कि दोनों जिलों के 72 जिला परिषद सदस्य, 492 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव होने थे. इनमें से 2 जिला परिषद सदस्य और 13 पंचायत समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जबकि पंचायत समिति उमरैण के 1 निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नामांकन पत्र सही नहीं पाए जाने के कारण पद खाली रह गया.

इस तरह 70 जिला परिषद और 478 पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे शुक्रवार शाम तक आ जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश में हुए तीनों चरणों में 62.07 फीसदी मतदाताओं ने वोट दिए. फिलहाल ताजा नतीजों के मुताबिक बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं.

