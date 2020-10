देश के सभी नागरिकों को मुफ्त मिलेगी COVID-19 वैक्सीन: केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी

COVID-19 Vaccine: मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा है कि देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा. भाजपा की ओर से बिहार के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ एनडीए पर महामारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जारी है.

बालासोर में तीन नवंबर को होने जा रहे उपचुनाव के लिए एक सभा को संबोधित करने के बाद सारंगी ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि सभी लोगों को कोविड-19 का टीका निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक व्यक्ति के टीकाकरण पर करीब 500 रुपये खर्च होंगे.

इससे पहले दिन में ओडिशा सरकार में मंत्री आरपी स्वैन ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सांरगी पर हमला बोलते हुए कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने के संबंध में जवाब मांगा था. जिसके बाद सारंगी ने यह दावा किया है. प्रताप सारंगी केंद्र सरकार ने पशुपालन, डेयरी, फिशरीज और माइक्रो, स्माल एंड मीडियम उद्योग राज्य मंत्री हैं.

COVID19 इम्युनाइजेशन प्रोग्राम: स्कूल बन सकते हैं वैक्सीन बूथ, टीकाकरण के बाद मिलेगा QR कोड सर्टिफिकेट

बिहार में बीजेपी की तरफ से राज्य में मुफ्त कोविड19 वैक्सीन के एलान के बाद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम और पुड्डुचेरी में भी सरकारों ने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन का एलान किया है. वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में सभी लोगों के फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है.

पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि भारतीय वैज्ञानिक कई वैक्सीन डेवलप करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं. वैक्सीन का ट्रायल अलग-अलग स्टेज में है और इनके नतीजे उत्साहजनक हैं. मालूम हो, कोविड19 इम्युनाइजेशन प्रोग्राम, भारत में अब तक का सबसे बड़ा इम्युनाइजेशन प्रोग्राम होगा. इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप देशभर में मौजूद विभिन्न प्राइमरी व सेकंडरी स्कूलों को अस्थायी हेल्थकेयर सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर विचार कर रहा है.

