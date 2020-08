Indian Oil की डीलरशिप के नाम पर हो रहा है फर्जीवाड़ा, कंपनी ने किया सावधान

अगर आपको इंडियन ऑयल (Indian Oil) की डीलरशिप लेने के लिए कहीं पर विज्ञापन दिख रहा है या किसी वेबसाइट पर इसके लिए अप्लाई करने की कोई ऑफरिंग है, तो सावधान हो जाएं. यह विज्ञापन या वेबसाइट फर्जी भी हो सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है. इसके बारे में खुद इंडियन ऑयल ने चेतावनी जारी की है.

कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को सावधान किया है कि कुछ वेबसाइट इंडियन ऑयल के नाम का झूठा इस्तेमाल कर रही हैं और पेट्रोल पंप डीलरशिप की जालसाजी भरी पेशकश कर रही हैं. इसलिए इनसे बचें. इंडियन ऑयल ने अपने ट्वीट में एक फर्जी वेबसाइट का उदाहरण भी दिया है, जो कि https://petrolpampdealerchayan.in है.

Unscrupulous websites like https://t.co/CWWNs4LLHd are falsely using IndianOil's name & fraudulently offering Petrol Pump dealerships. The public is advised to contact the nearest Divisional office of PSU oil companies or visit https://t.co/BRlKJvdzyR for more info. pic.twitter.com/yYP2tWe6PS

कंपनी ने आम जनता को चेतावनी दी है कि ऐसी वेबसाइट्स के झांसे में न आएं. अगर पेट्रोल पंप डीलरशिप को लेकर कोई जानकारी हासिल करनी हो तो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के निकटतम डिवीजनल ऑफिस में संपर्क करें या फिर https://petrolpumpdealerchayan.in पर विजिट करें.

इस वक्त देश में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां हैं. इसमें से बीपीसीएल का जल्द ही निजीकरण होने वाला है. बीपीसीएल में सरकार अपनी समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है.

