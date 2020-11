दिवाली पर चौकसी! लखनऊ आने वालों का COVID-19 टेस्ट अनिवार्य; बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही होगी जांच

देश के दूसरे राज्यों खासकर दिल्ली और उसके आसपास से लखनऊ आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड19 टेस्ट से गुजरना होगा. इन लोगों की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच की जाएगी. यूपी सरकार की तरफ से शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. संजय भटनागर का कहना है कि दिवाली के मौके पर राजधानी आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग और कांटैक्ट डिटेल की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर 13 टीमें लगाई गई हैं.

भटनागर ने बताया कि सभी संदिग्ध मामलों का उनके घर पर ही इलाज किया जाएगा. त्योहारी सीजन के दौरान कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के मकसद से यह कदम उठाए गए हैं. अबतक लखनऊ में 66,237 कोविड19 मामले सामने आ चुके हैं. 917 लोगों की जान भी जा चुकी है. दिवाली के मौके पर राज्य की राजधानी खासकर दिल्ली और उसके सटे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए यह विशेष सावधानी बरती जा रही है. मुंबई से आने वाले लोग भी स्वास्थ्य विभाग के रडार पर हैं.

डॉ. भटनागर ने बताया कि लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की टीम केसरबाग, चारबाग, आलमबाग, कामता बस स्टैंड, चारबाग, मानक नगर, बादशाह नगर, सिटी स्टेशन, ऐशबाग, गोमती नगर, आलमबाग रेलवे स्टेशन और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात है. शुक्रवार से ही बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू है. यह रविवार तक जारी रहेगी.

