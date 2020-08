बियर ग्रिल्स के शो में आएंगे नजर अक्षय कुमार, ‘इनटू द वाइल्ड’ में जंगल की करेंगे सैर; देखें वीडियो

Akshay Kumar with Bear Grylls: बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जल्द ही बियर ग्रिल्स के साथ इनटू द वाइल्ड में नजर आने वाले हैं. खिलाड़ी कुमार ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका एलान किया. एक्टर ने 20 सेकेंड का मोशन पोस्ट शेयर किया है, जिसमें आने वाले एपिसोड की झलक दिख रही है. वीडियो की शुरुआत जंगल में मगरमच्छों के बीच होती है जिसके बाद अक्षय कुमार और बियर ग्रिल्स के शॉट नजर आ रहे हैं.

टार्जन की तरह कुमार और ग्रिल्स दोनों पेड़ से झूलते नजर आ रहे हैं. पोस्टर से पता चलता है कि एपिसोड 11 सितंबर को रात 8 बजे डिस्कवरी प्लस पर देखा जा सकता है. इसके अलावा डिस्कवरी चैनल पर लोग इसे 14 सितंबर को देख सकेंगे.

You thinking I mad… but mad only going into the wild. #IntoTheWildWithBearGrylls @BearGrylls @DiscoveryPlusIn @DiscoveryIN pic.twitter.com/q5LXat2xdL

बियर ग्रिल्स ने इसी वीडियो को शेयर किया और अपनी पोस्ट को #KhiladionDiscovery हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कैप्शन किया है. बियर के ट्वीट में कहा गया है कि जिंदगी एक एडवेंचर है जिसे सबसे बेहतर हिम्मत के साथ जिया जा सका है और मशहूर अक्षय कुमार से बहुत थोड़े बेहतर एडवेंचर बडी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस बहुत प्रत्याशित एपिसोड की शूटिंग जनवरी में बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में पूरी हो गई थी. कुमार से पहले सुरपस्टार रजनीकांत भी इनटू द वाइल्ड केएक एपिसोड में नजर आए थे. रजनीकांत ने इस एपिसोड में जल संरक्षण के मुद्दे पर बात की थी. अक्षय कुमार भी अपने एपिसोड में किसी अच्छे विषय का प्रचार करते नजर आएंगे. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शो पर मेहमान के तौर पर नजर आ चुके हैं.

