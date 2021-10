बीजेपी नेता बोले, 95% जनता को पेट्रोल नहीं चाहिए, अखिलेश ने कहा- 95% जनता को बीजेपी भी नहीं चाहिए

बीजेपी नेता और यूपी में योगी सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ( (Upendra Tiwari)के पेट्रोल वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party) अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav)ने पलट कर जवाब दिया है. उपेंद्र तिवारी ने कहा था कि देश में मुट्ठी भर लोग गाड़ी चलाते हैं. 95 फीसदी लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है. इस पर अखिलेश ने अपने ट्वीट के जरिये कहा कि सच्चाई तो यह है कि 95 फीसदी जनता को बीजेपी की भी जरूरत नहीं है.

अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, ” उप्र के भाजपाई मंत्री जी ने कहा कि महँगे पेट्रोल से आम जनता को फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि 95% जनता को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है. अब मंत्री जी को भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी. सच्चाई तो ये है कि 95% जनता को भाजपा की ज़रूरत नहीं है.‘थार’ में तो डीज़ल पड़ता है ना?” यादव ने थार का जिक्र कर 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसानों के प्रदर्शन में जीप से चार किसानों को रौंद कर मार डालने की ओर इशारा किया. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ”टेनी” के पुत्र आशीष मिश्रा ( Ashish Mishra) के खिलाफ किसानों की ओर से हत्या और कुचलकर मारने का मामला दर्ज कराया गया. आशीष को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

‘थार’ में तो डीज़ल पड़ता है ना?

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 22, 2021

अखिलेश यादव ने तिवारी के बयान पर तंज करते हुए कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जनता उन्हें पैदल कर देगी. दरअसल कि उत्तर प्रदेश के खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) उपेंद्र तिवारी ने बृहस्पतिवार को जालौन में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया था कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत कम बढ़े हैं और 95 फीसद लोगों को पेट्रोल की कोई जरूरत ही नहीं है.

