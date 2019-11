अगर नहीं बिकी Air India तो करना पड़ेगा बंद, संसद में सरकार का बयान

अगर एअर इंडिया (Air India) का निजीकरण नहीं किया गया तो उसे बंद करना पड़ेगा. यह बात केंद्रीय नागरिक उड्‌डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा में कही. बता दें कि सरकार ने एअर इंडिया को मार्च 2020 तक बेचने का लक्ष्य रखा है. पिछले साल भी एअर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन शर्तों के मुताबिक कोई खरीदार नहीं मिला.

मंत्री ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर हम एअर इंडिया का निजीकरण नहीं करते हैं तो इसे चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे. इस वक्त कंपनी फर्स्ट क्लास असेट है और अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें बिडर मिल जाएंगे. अगर हम इसे बेचने से पीछे हटते हैं तो इसे चलाना मुश्किल हो जाएगा.

Union Civil Aviation Minister HS Puri: If we don't privatise Air India, where will we get the money from to operate it? Right now, Air India is a first class asset & we will get bidders if we sell it. And if we take ideological positions then it will be difficult to run it. pic.twitter.com/G6EpLwdlfp

— ANI (@ANI) November 27, 2019