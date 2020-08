Air India Express flight crash: केरल में लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त, PM मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात

Kerala Air India plane crash on Karipur runway: केरल से विमान हादसे की खबर आ रही है. एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान Kozhikode के Karipur एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया है. Kondotty पुलिस ने बताया कि दुबई से Kozhikode की एयर इंडिया फ्लाइट (IX-1344) कारिपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान आज लगभग शाम 7.45 बजे फिसल गई. Malappuram के एसपी ने ANI को बताया कि कारिपुर एयरपोर्ट में हुए विमान क्रैश में 14 लोगों की मौत, 123 जख्मी और 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं.

विमान में कुल 190 लोग सवार थे. सिविल एविएशन मंत्रालय के एडिशनल डीजी मीडिया ने बताया कि लैंडिंग के दौरान कोई आग की खबर नहीं है. उनके मुताबिक, विमान में 174 मुसाफिर, 10 बच्चे, 2 पायलट, 4 कैबिन क्रू सवार थे. शुरआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचाव कार्य जारी है और मुसाफिरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है.

एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक, दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान कारिपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान फिसल गया. यह एयरपोर्ट केरल के Kozhikode में स्थित है.

Kozhikode के कलेक्टर ने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट (IX 1344) जो कारिपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हादसे का शिकार हो गया, उसमें सवार मुसाफिर के रिश्तेदार पूछताछ के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- 0495 – 2376901.

इसके अलावा दुबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं- 056 546 3903, 0543090572, 0543090572, 0543090575.

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि वह केरल के Kozhikode में एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुर्घटना के बारे में जानकर तनावग्रस्त हैं. उन्होंने NDRF को मौके पर जल्द से जल्द पहुंचने और बचाव कार्य में मदद करने का निर्देश दिया है.

Have instructed NDRF to reach the site at the earliest and assist with the rescue operations.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारिपुर विमान हादसे को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से फोन पर बात की है. सीएम ने पीएम को सूचना दी है कि अधिकारियों की एक टीम जिसमें Kozhikode और Malappuram के जिला कलेक्टर और आईजी अशोक यादव शामिल हैं, वे एयपोर्ट पर पहुंच गई है और बचाव कार्य में भाग ले रही है. केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी.

केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि उन्होंने कारिपुर के Kozhikode इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान क्रैश होने के बाद पुलिस और दमकल फोर्स को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है. इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को बचाव और मेडिकल सपोर्ट के लिए जरूरी इंतजाम करने के लिए भी निर्देश दिया है.

नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF) के डायरेक्टर एस एन प्रधान ने कहा कि NDRF की टीमों को कारिपुर एयरपोर्ट की ओर भेजा जा रहा है जहां दिल्ली- Kozhikode विमान रनवे से फिसल गया है. वहां टीमें बचाव और तलाश के काम के लिए जा रही हैं.

