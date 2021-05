Air India के यात्रियों को बड़ी राहत, 30 जून तक फ्री में बदलें यात्रा का शेड्यूल, जानिए क्या हैं शर्तें

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन/रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं. ऐसे में कई हिस्सों में आवाजाही प्रभावित हुई है. इसे देखते हुए सरकारी विमानन कंपनी Air India ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. जिन यात्रियों को एयर इंडिया के जरिए देश के किसी हिस्से में जाना है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रा की तारीख, उड़ान संख्या और सेक्टर में बदलाव कर सकेंगे. यह ऑफर 30 जून 2021 तक की यात्रा के लिए उपलब्ध है और टिकट डेट में एक बार बदलाव कर सकेंगे. एयर इंडिया ने इसके बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है.

#FlyAI : Due to the current pandemic situation, Air India has extended its offer of 1 free change in date, flight number or sector in its domestic network till 30th June, ’21 for convenience of passengers. pic.twitter.com/fPrS24jJaK

