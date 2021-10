IPL 2022 New team : अहमदाबाद और लखनऊ की दो नई टीमें IPL में लेंगी हिस्सा, बीसीसीआई को मिले 12 हजार करोड़ रुपये

IPL 2022 New team: IPL 2022 के लिए दो नई टीमों का ऐलान हो गया है. ये दो नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ होंगी. कोलकाता स्थित बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका के RP-SG ग्रुप ने लखनऊ फ्रैंचाइज़ी को खरीद लिया है. RP-SG ग्रुप ने इसे 7090 करोड़ रुपये में खरीदा है. वहीं, इंटरनेशनल इक्विटी इनवेस्टमेंट फर्म सीवीसी कैपिटल ने अहमदाबाद की टीम को खरीदा है. सीवीसी कैपिटल ने इस टीम को 5600 करोड़ रुपये में खरीदा है. इसका मतलब है कि अब आईपीएल के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीमें भी हिस्सा लेंगी. इन दोनों टीमों के शामिल होने के साथ अब आईपीएल 2022 में कुल 10 टीमें खेलेंगी.

बीसीसीआई को इन दो नई आईपीएल टीमों से करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक की कमाई की उम्मीद थी, लेकिन उसे 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा यानी 12,690 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. पीटीआई ने रविवार को अपनी खबर में कहा था कि गोयनका फ्रेंचाइजी खरीदने के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं. इससे पहले आईपीएल में दो साल 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स का स्वामित्व उनके पास था. पीटीआई के मुताबिक उन्हें बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘‘हां, आरपीएसजी ने 7090 करोड़ रुपये की बोली लगाई जबकि सीवीसी ने 5600 करोड़ रुपये की दूसरी सबसे बड़ी बोली लगाई. बीसीसीआई को इससे लगभग एक अरब 70 करोड़ डॉलर की कमाई होगी.’’

फ्रेंचाइजी को खरीदने की दौड़ में पिछड़ने वाली बड़ी कंपनियों में गौतम अडानी का अडानी समूह शामिल है. अडानी समूह ने पांच हजार करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. मैनचेस्टर यूनाईटेड का स्वामित्व रखने वाले ग्लेजर और टोरेंट समूह की बोली भी टॉप दो बोली में शामिल नहीं रही. 22 कंपनियों ने 10 लाख रुपये का टेंडर डॉक्यूमेंट खरीदा था लेकिन नई टीमों का बेस प्राइस दो हजार करोड़ रुपये होने के कारण सिर्फ पांच या छह दावेदार ही दौड़ में थे.

