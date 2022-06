Agniveer Protest: युवाओं का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी, बिहार में बड़ा बवाल, जम्मू से लेकर हैदराबाद तक विरोध

Agniveer Protest: सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ (Agnipath) का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है.

प्रतियोगी छात्र रांची में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस के बाहर विरोध करते हुए. (Image: PTI)

Agniveer Protest: सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ (Agnipath) का विरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी है. आज (17 जून) को प्रदर्शनकारियों ने बिहार की उपमुख्यमंत्री रेनू देवी और बिहार भाजपा अध्यक्ष व पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉ संजय जायसवाल के घरों को भी निशाना बनाया. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना समेत कुछ राज्यों में रेलवे ट्रैक पर विरोध और कुछ ट्रेन के डिब्बों में आगजनी के चलते रेल सेवाएं भी बाधित हो गई हैं. करीब 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 35 ट्रेनें रद्द हो गई हैं तो 13 ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया है. इस मसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं. पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने दो सरकारी बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया है. हालांकि वाराणसी में अब स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है. Agnipath Scheme: युवाओं के विरोध पर झुकी मोदी सरकार, अग्निपथ योजना में हुआ पहला बड़ा बदलाव उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हो रहा विरोध

अग्निपथ योजना का विरोध देश के बड़े हिस्से में फैल गया है. बिहार: प्रदर्शनकारियों ने बिहार की उपमुख्यमंत्री रेनू देवी और बिहार भाजपा अध्यक्ष व पश्चिमी चंपारन से सांसद डॉ संजय जायसवाल के घरों को निशाना बनाया है. ट्रेन के डिब्बों में आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आ रही है. कई जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है.

प्रदर्शनकारियों ने बिहार की उपमुख्यमंत्री रेनू देवी और बिहार भाजपा अध्यक्ष व पश्चिमी चंपारन से सांसद डॉ संजय जायसवाल के घरों को निशाना बनाया है. ट्रेन के डिब्बों में आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आ रही है. कई जगहों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है. हरियाणा: खट्टर सरकार ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और गुड़गांव में धारा 144 लगा दिया गया है. भिवानी जिले के लोहारू में योजना का विरोध शुरू हो गया है.

खट्टर सरकार ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और गुड़गांव में धारा 144 लगा दिया गया है. भिवानी जिले के लोहारू में योजना का विरोध शुरू हो गया है. तेलंगाना: सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस की फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कुछ घायल हुए हैं.

सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस की फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और कुछ घायल हुए हैं. दिल्ली: आइसा के विरोध के चलते दिल्ली मेट्रो के आईटीओ स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं. आइसा अग्निपथ योजना के अलावा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ भी विरोध कर रही है. वहीं दिल्ली गेट और जामा मस्जिद के भी गेट को कुछ समय के लिए बंद रखा गया. राजीव चौक के गेट 5 और 6 को भी बंद रखा गया है. आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग छात्र-युवा संघर्ष समिति (CYSS) के सदस्यों को विरोध प्रदर्शन के चलते नजरबंद किया गया. 10 Lakh Jobs: डेढ़ साल में यहां से आएंगी 10 लाख सरकारी नौकरियां, जानिए किस विभाग में हैं ग्रुप C, B और A की कितनी वेकेंसी जम्मू: पठानकोट-जम्मू और जम्मू-पूंछ हाईवेज पर प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है.

पठानकोट-जम्मू और जम्मू-पूंछ हाईवेज पर प्रदर्शनकारियों के विरोध के चलते आवागमन प्रभावित हुआ है. यूपी: पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवाओं ने दो सरकारी बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया. एक पुलिस अधिकारियों ने बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रण किया. मथुरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है. बलिया के कैंट रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने एक खाली ट्रेन में आग लगा दी लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया.

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवाओं ने दो सरकारी बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया. एक पुलिस अधिकारियों ने बातचीत के जरिए स्थिति को नियंत्रण किया. मथुरा में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है. बलिया के कैंट रेलवे स्टेशन पर युवाओं ने एक खाली ट्रेन में आग लगा दी लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. तेलंगाना: सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग से एक की मौत हो गई है तो करीब 10 लोग घायल हुए हैं. स्टेशन पर चार रेलवे कोच में आग लगा दी, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया जिसके चलते स्थिति बिगड़ी. पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है और साउथ सेंट्रल रेलवेज ने करीब 40 ट्रेनों की सेवाओं को आज सस्पेंड कर दिया है. युवा क्यों हैं योजना के विरोध में?

अग्निपथ योजना का विरोध जॉब सिक्योरिटी और पेंशन को लेकर हो रहा है. पुराने सिस्टम के तहत 17 साल की अवधि के लिए भर्ती होती है जो कुछ कर्मियों के लिए बढ़ जाती है. इसमें लाइफटाइम पेंशन मिलता है. वहीं नई योजना के तहत अधिकतर को सिर्फ चार साल का सेवाकाल मिलेगा और अग्निवीर को पेंशन भी नहीं मिलेगा. बिहार के छपरा में प्रदर्शन कर रहे मोहन कुमार का कहना है कि अग्निपथ योजना बेरोजगार युवाओं के लिए प्लसीबो (मृतक के लिए प्रार्थना) की तरह है और अब तो मां-बाप भी अपने बच्चों को महज चार साल के लिए सेना में भेजने से पहले दो बार सोचेंगे. मोदी सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते क्यूंकि उन्हें अपने ‘मित्रों’ की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता. अग्निपथ – नौजवानों ने नकारा



कृषि कानून – किसानों ने नकारा



नोटबंदी – अर्थशास्त्रियों ने नकारा



GST – व्यापारियों ने नकारा



देश की जनता क्या चाहती है, ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते क्यूंकि उन्हें अपने ‘मित्रों’ की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 17, 2022 (Input: Indian Express)

