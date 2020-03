ट्रेन में कर रहे हैं सफर तो साथ लेकर जाएं अपना कंबल, कोरोना वायरस को देखते हुए बंद हुई सप्लाई

कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए वेस्टर्न रेलवे के बाद अब साउदर्न रेलवे ने भी यात्रियों को कंबल की सप्लाई देना रोक दिया है. साउदर्न रेलवे ने कहा है कि उसने एसी कोच के यात्रियों को ऊनी कंबल की आपूर्ति बंद कर दी है और एसी कोच के सभी क्लासेज में से पर्दे हटाना भी शुरू कर दिया है.

साउदर्न रेलवे ने यात्रियों से सहयोग करने और अपने कंबल साथ लाने का आग्रह किया है. इससे पहले शनिवार को वेस्टर्न रेलवे की ओर से भी यात्रियों से अपने कंबल साथ लाने का अनुरोध किया गया था.

Southern Railway:Southern Railways has withdrawn supply of woolen blankets to AC coach passengers & has commenced removal of curtains in all classes of AC coaches. Passengers are requested to cooperate&bring their blankets if necessary or may ask from coach attendant. #Coronavirus pic.twitter.com/C1588Bsfv3

वेस्टर्न रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि एसी कोच में मिलने वाले कंबल और पर्दे हर ट्रिप पर नहीं धोए जाते. #COVID19 को फैलने से रोकने के लिए कंबल और पर्दों की कोच में सप्लाई को तुरंत प्रभाव से अगला आदेश आने तक रो​क दिया जाना चाहिए.

देश में इस वक्त कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 107 हो चुकी है. सबसे ज्यादा 31 मरीज महाराष्ट्र में हैं. इसके बाद 22 मरीज केरल में हैं. संक्रमित लोगों में से 17 विदेशी नागरिक हैं. मध्य प्रदेश, गुजरात, असम समेत कई राज्यों ने स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, जिम आदि को मार्च आखिर तक बंद कर दिया है.

