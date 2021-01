Indian Railways: रेलवे की एक और उपलब्धि, ‘शेषनाग’ के बाद अब चलाई ‘सुपर शेषनाग’ ट्रेन

Super SheshNaag Train: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने देश की सबसे लंबी ‘सुपर शेषनाग’ मालगाड़ी तैयार की है. शेषनाग ट्रेन की सफलता के बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के बिलासपुर डिवीजन ने हाल ही में इसे चलाया. सुपर शेषनाग ट्रेन के तौर पर 4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया, जिसमें कुल लोड 20906 टन रहा.

सुपर शेषनाग ट्रेन भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है. इसमें कुल 4 इंजन लगे हैं. इस उपलब्धि पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी रेलवे की पीठ थपथपायी है. रेले मंत्री ने ट्वीट कर कहा, ‘मालढुलाई में शेषनाग ट्रेन की सफलता के बाद भारतीय रेल द्वारा ‘सुपर शेषनाग’ का सफलतापूर्वक संचालन किया गया. इस ट्रेन ने 4 लोडेड मालगाड़ियों के कुल 20,906 टन भार के साथ कोरबा, छत्तीसगढ़ से अपना पहला सफर तय किया.’

After successful running of 'SHESHNAG' now, Bilaspur Division of SECR operated 'SUPER SHESHNAG'- First ever long haul of 4 loaded trains from Korba with total load of 20906 tonnes. pic.twitter.com/fjihbjzmNM

FY21 में अर्थव्यवस्था को लगेगा 7.7% का झटका, कृषि को छोड़ लगभग सभी क्षेत्रों में रहेगी गिरावट: NSO

इससे पहले साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के नागपुर मंडल ने 4 खाली रैक के साथ 2.8 किमी लंबी और 251 वैगन्स वाली “शेषनाग” ट्रेन का परिचालन 2 जुलाई 2020 को किया था. तब ट्रेन को नागपुर मंडल से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक चलाया गया था. अपने गंतव्य तक ट्रेन ने लगभग 250 किमी से अधिक की दूरी तय की थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.